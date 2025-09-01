X
সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৭ ভাদ্র ১৪৩২
দক্ষিণ  কোরিয়ার কাছে বড় হার বাংলাদেশের

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:২২আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:২২
ম্যাচের একটি দৃশ্য।

এশিয়া কাপে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে হেরেছে বাংলাদেশ। সোমবার ভারতের বিহারে রাজগিরে দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে ৫-১ গোলে হেরেছে রেজাউর করিম বাবুর দল। 

ম্যাচের শুরু থেকেই আধিপত্য ছিল কোরিয়ার। ৯ ও ১১ মিনিটে মাত্র তিন মিনিটের ব্যবধানে ফিল্ড ও পেনাল্টি কর্ণার থেকে দুই গোল করে শুরুতেই এগিয়ে যায়। মিনিট পাঁচেক পর ফিল্ড থেকে গোল করে ব্যবধান আরও বাড়ান লি সিওং গো। ২২ মিনিটে ওহ সিয়ংয়ের গোলে ব্যবধান ৪-০ গোলে দক্ষিণ কোরিয়া। ঠিক পর মুহূর্তেই পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করে ব্যবধান কমান সোহানুর রহমান সবুজ। তবে ম্যাচের অন্তিম মুহূর্তে ইয়াং জিহুন গোল করলে বাংলাদেশের হারের ব্যবধান বাড়ে ৫-১ গোলে। 

এর আগে প্রথম ম্যাচে মালয়েশিয়ার কাছে ৪-১ গোলে হারলেও দ্বিতীয় ম্যাচে চাইনিজ তাইপেকে ৮-৩ গোলে হারিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল বাংলাদেশ। বৃহস্পতিবার পঞ্চম থেকে অষ্টম স্থানের জন্য লড়বে লাল সবুজরা।

/টিএ/এফআইআর/
