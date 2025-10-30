X
বৃহস্পতিবার, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
১৪ কার্তিক ১৪৩২
কোটি টাকায় শুরু হচ্ছে অপরাজেয় নারী হকি টুর্নামেন্ট 

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
৩০ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:২৬আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:২৬
সংবাদ সম্মেলনের ছবি।

ব্র্যাক ব্যাংক অপরাজেয় নারী হকি শুরু হতে যাচ্ছে। ২-১৪ নভেম্বর আঞ্চলিক পর্বের খেলা  হওয়ার অপেক্ষা। চূড়ান্ত পর্ব হবে ডিসেম্বরে। চার ভেন্যুতে ১৮ জেলা নারী দলের টুর্নামেন্টে ব্র্যাক ব্যাংক প্রায় ৯৯ লাখ টাকা স্পন্সর করছে! 

রাজশাহী, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ ও যশোর চার ভেন্যুতে প্রাথমিক পর্ব হবে। রাজশাহী ও ময়মনসিংহে পাঁচটি করে আর কুমিল্লা, যশোরে চারটি করে দল অংশ নেবে। প্রতি ভেন্যুতে রাউন্ড রবিন লিগ পদ্ধতিতে খেলার পর চ্যাম্পিয়ন দল খেলবে মূল পর্বে।  চূড়ান্ত পর্বে তাদের সঙ্গে যোগ দেবে বিকেএসপি। তবে আঞ্চলিক দলগুলো তখন আগের নামে খেলবে না। জোন ভিত্তিক নাম নিয়ে যাদের সঙ্গে প্রাথমিক পর্ব খেলেছে তাদের মধ্যে সেরাদের নিয়ে দল গঠন করে চূড়ান্ত পর্ব খেলবে।  প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়াতেই এমন আয়োজন বলে টুর্নামেন্টটির সমন্বয়ক তারিকুজ্জামান নান্নু জানিয়েছেন। 

বৃহস্পতিবার বিকালে বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনে নারী হকি টুর্নামেন্ট নিয়ে সংবাদ সম্মেলন হয়। সেই সংবাদ সম্মেলনে ব্র্যাক ব্যাংকের চিফ কমিউনিকেশন অফিসার ইকরাম কবীর বলেছেন, ‘এই বছরের শুরুতে নারী ডেভেলপমেন্ট কাপে পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলাম। এরপর আমরা নারী হকিতে পার্টনার হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমাদের সিএসআর ফান্ড থেকেই অপরাজেয় আলো নারী হকি টুর্নামেন্টে ৯৮ লাখ টাকার বেশি প্রায় ৯৯ লাখ টাকা দেওয়া হচ্ছে হকি ফেডারেশনকে।’

টুর্নামেন্ট নিয়ে এই কর্মকর্তা আরও বলেছেন, ‘সিএসআর (কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি) ফান্ডের অর্থ আমরা সম্পূর্ণ তদারকি করবো। প্রতি জেলাতে আমাদের প্রতিনিধি ইতোমধ্যে এই টুর্নামেন্টের জন্য নির্ধারিত রয়েছে।’

প্রথমবার অনূর্ধ্ব-১৮ নারী দল এশিয়া কাপে খেলে ব্রোঞ্জ জিতেছে। তাই হকি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক লে. কর্নেল (অবঃ) রিয়াজুল হাসানের চাওয়া, ‘আমরা চাই বাংলাদেশ নারী হকি দল যেন এশিয়ান গেমসের বাছাই খেলতে পারে। আমাদের জুনিয়র দল আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খেলছে, সিনিয়র দলেরও খেলার সুযোগ করে দিতে চাই।’ 

রাজশাহী ভেন্যু-জয়পুরহাট, দিনাজপুর, রাজশাহী, ঠাকুরগাঁও ও রংপুর
ময়মনসিংহ ভেন্যু-নারায়ণগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, ঢাকা, নেত্রকোণা ও ময়মনসিংহ
কুমিল্লা ভেন্যু-চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, কক্সবাজার, সিলেট
যশোর-নড়াইল, যশোর, ঝিনাইদহ ও পটুয়াখালী।

 

/টিএ/এফআইআর/
কারও দাবিতে নয়, ইসি মনে করেছে তাই ‘শাপলা কলি’: সচিব
বালক এবং বালিকা দুই বিভাগেই চ্যাম্পিয়ন সানিডেল
এনসিপিকে বাচ্চাদের দল ইঙ্গিত করে গেজেটে ‘শাপলা কলি’: সামান্তা
নতুন পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতায় যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও চীন
বিমানবন্দর থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হলো বিএনপির সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মিলনকে
সঞ্চয়পত্র সিস্টেমে জালিয়াতি: বাংলাদেশ ব্যাংকের পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে অর্থ আত্মসাৎ
ভরিতে ৯ হাজার টাকা বাড়লো স্বর্ণের দাম
সাভার সিটি করপোরেশন ঘোষণা, খুশির সঙ্গে আছে শঙ্কা
সঞ্চয়পত্রের সার্ভার জালিয়াতি: তিন ব্যাংক হিসাব ও কম্পিউটার জব্দ
