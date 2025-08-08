টিটির জাতীয় ক্যাম্পে বাছাই শুরু

বাংলাদেশ টেবিল টেনিস ফেডারেশনের উদ্যোগে জাতীয় ক্যাম্পে ১ম পর্বের বাছাই শুরু হয়েছে। আজ শুক্রবার সকাল ১০টায় শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ ইনডোর স্টেডিয়ামে ৪ দিনব্যাপী বাছাই পর্ব শুরু হয়েছে।
সিনিয়র পুরুষ বিভাগে ১৪ জন খেলোয়াড় এবং ১৬ জন নারী খেলোয়াড় রাউন্ড রবিন লিগের মাধ্যমে বাছাই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করছে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে শীর্ষ ১০ জন পুরুষ এবং ১০ জন নারী সদস্যরা পরবর্তীতে ক্যাম্প করার সুযোগ পাবে।
এই ২০ জন খেলোয়াড়রা পরবর্তীতে একাধিক সিলেকশনের মাধ্যমে নভেম্বরে সৌদি আরবে অনুষ্ঠিতব্য ইসলামিক সলেডরাটি গেমস এবং জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য এসএ গেমসের জন্য নির্বাচিত হবে। সেপ্টেম্বরের ও অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে পরবর্তী সিলেকশনগুলো অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
উল্লেখ্য গত ২৭ মে থেকে ৩৯ জন খেলোয়াড় নিয়ে পুরুষ-মহিলা এবং অনূর্ধ্ব-১৭ বালক-বালিকা দলের জাতীয় ক্যাম্পটি শুরু।