শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫
১ ভাদ্র ১৪৩২
টিভিতে আজকের খেলা (১৬ আগস্ট, ২০২৫)

স্পোর্টস ডেস্ক
১৬ আগস্ট ২০২৫, ০৭:৫৪আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ০৮:০০
টিভিতে আজকের খেলা (১৬ আগস্ট, ২০২৫)

 

 

 

 

ক্রিকেট

টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি

রেনেগেডস–ক্যাপিটাল

সকাল ৭-৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস টিভি, টি স্পোর্টস ডিজিটাল

শাহিনস-স্কর্চার্জ

দুপুর ১২-৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস টিভি, টি স্পোর্টস ডিজিটাল

বাংলাদেশ-নেপাল

বেলা ৩-৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস টিভি, টি স্পোর্টস ডিজিটাল

সিপিএল

অ্যান্টিগা-বার্বাডোজ

আগামীকাল ভোর ৫টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

অ্যাস্টন ভিলা-নিউক্যাসল

বিকেল ৫-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

টটেনহাম-বার্নলি

রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

উলভস-ম্যানসিটি

রাত ১০-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লা লিগা

মায়োর্কা-বার্সেলোনা

রাত ১১-৩০ মি., বিগিনডটওয়াচ

টিভিতে আজকের খেলা
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
