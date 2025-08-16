টিভিতে আজকের খেলা (১৬ আগস্ট, ২০২৫)

ক্রিকেট
টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি
রেনেগেডস–ক্যাপিটাল
সকাল ৭-৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস টিভি, টি স্পোর্টস ডিজিটাল
শাহিনস-স্কর্চার্জ
দুপুর ১২-৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস টিভি, টি স্পোর্টস ডিজিটাল
বাংলাদেশ-নেপাল
বেলা ৩-৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস টিভি, টি স্পোর্টস ডিজিটাল
সিপিএল
অ্যান্টিগা-বার্বাডোজ
আগামীকাল ভোর ৫টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
অ্যাস্টন ভিলা-নিউক্যাসল
বিকেল ৫-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
টটেনহাম-বার্নলি
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
উলভস-ম্যানসিটি
রাত ১০-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লা লিগা
মায়োর্কা-বার্সেলোনা
রাত ১১-৩০ মি., বিগিনডটওয়াচ