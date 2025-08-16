ঢাকায় ভেলোসিটি ‘১৫কে রান এডিশন ১’

প্রথমবারের মতো আয়োজন করা হচ্ছে ‘ভেলোসিটি ১৫কে রান এডিশন ১’ শীর্ষক এক দৌড় প্রতিযোগিতা। আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর ঢাকার হাতিরঝিল অ্যাম্ফিথিয়েটারে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।
শনিবার ঢাকার ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এই ইভেন্টের বিস্তারিত তথ্য ও আনুষ্ঠানিক অংশীদারিত্ব ঘোষণা করা হয়। এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য হলো তরুণ প্রজন্মকে খেলাধুলায় সম্পৃক্ত করা এবং শারীরিক ও মানসিক সুস্থ জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করা।
‘ভেলোসিটি ১৫কে রান এডিশন ১’-এর ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আরচারি ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কাজী রাজীব উদ্দীন আহমেদ চপল। তিনি বলেন, ‘এই ধরনের আয়োজন তরুণদের মধ্যে ইতিবাচক শক্তি ও স্বাস্থ্য সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করবে। সমাজের অবক্ষয় রোধে কাজ করাই আমাদের লক্ষ্য।’
নারীদের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর দেশের টেবিল টেনিসের কিংবদন্তি জোবেরা রহমান লিনু বলেন, ‘খেলাধুলা শুধু বিনোদন নয়, এটি একটি সুস্থ জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই দৌড় প্রতিযোগিতা হাজারো তরুণকে অনুপ্রাণিত করবে।’ তিনি মেয়েদের খেলাধুলায় অংশগ্রহণের জন্য বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন।
সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন গ্লোবাল ফার্মার প্রধান নির্বাহী এ কে এম আহসানুল্লাহ, ভেলোসিটির কো-ফাউন্ডার রাকিবুল হোসাইন ও এম আই শাতিল। সবাই আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, এটি বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে একটি নতুন মাত্রা যোগ করবে।
আয়োজকরা জানান, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য এরই মধ্যে তিন হাজারের বেশি রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে এবং মোট পাঁচ হাজার রেজিস্ট্রেশনের আশা করছেন। প্রতিযোগিতাটি ১৫ কিলোমিটার, সাড়ে ৭ কিলোমিটার এবং ১ কিলোমিটার—এই তিনটি ক্যাটাগরিতে অনুষ্ঠিত হবে। বিজয়ীদের জন্য থাকবে আর্থিক পুরস্কার, ক্রেস্ট ও মেডেল।