রবিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩০ ভাদ্র ১৪৩২
টিভিতে আজকের খেলা (১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫)

স্পোর্টস ডেস্ক
১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৬:০০আপডেট : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৬:০০
এশিয়া কাপে আজ ভারত-পাকিস্তান লড়াই।

 

 

 

 

 

ক্রিকেট
এশিয়া কাপ
ভারত-পাকিস্তান
সরাসরি, রাত ৮-৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস, নাগরিক টিভি

 

টিভিতে আজকের খেলা
