রবিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩০ ভাদ্র ১৪৩২
বোল্টের পর সেভিল, দ্রুততম মানবী মেলিসা

স্পোর্টস ডেস্ক 
১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:০৮আপডেট : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:০৮
বিশ্ব আসরে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন জামাইকান স্প্রিন্টার অবলিক সেভিল।

২০১৬ রিও অলিম্পিকে উসাইন বোল্ট সোনা জিতেছিলেন। এরপর আর কোনও জ্যামাইকান ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারেননি। এবার অনেক আশা নিয়ে বোল্ট নিজেই জাপানের টোকিওতে উপস্থিত। তাকে এবার নিরাশ হতে হয়নি। প্রথমবারের মতো আবারও বিশ্ব আসরে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করলেন জামাইকান স্প্রিন্টার অবলিক সেভিল।

টোকিওতে বিশ্ব অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপে পুরুষ ১০০ মিটার স্প্রিন্টে সেভিল ৯ দশমিক ৭৭ সেকেন্ড সময় নিয়ে সোনা জিতেছেন। 

রুপা জিতেছেন একই দেশের কিশানে টম্পসন, সময় নিয়েছেন ৯ দশমিক ৮২ সেকেন্ড।  আর ৯ দশমিক ৮৯ সেকেন্ড সময় নিয়ে প্যারিস অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন নোয়াহ লাইলস হয়েছেন তৃতীয়। সেভিলের জয়ের পর আনন্দে রীতিমতো লাফিয়ে উঠতে দেখা যায়  সর্বকালের দ্রুততম মানব বোল্টকে। 

এদিকে, নতুন ১০০ মিটার স্প্রিন্টে মেয়েদের মধ্যে সোনা জিতেছেন যুক্তরাষ্ট্রের মেলিসা জেফারসন–উডেন। তিনি ১০ দশমিক ৬১ সেকেন্ড সময় নিয়ে নতুন চ্যাম্পিয়নশিপ রেকর্ড গড়েছেন। এর আগে এত কম সময় নিয়ে কেউ বিশ্ব অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিততে পারেনি। 

টোকিওতে দ্বিতীয় হয়েছেন জ্যামাইকার টিয়া ক্লেটন, সময় নিয়েছেন ১০ দশমিক ৭৬ সেকেন্ড। তৃতীয় হয়েছেন অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন সেন্ট লুসিয়ার জুলিয়েন আলফ্রেড, তিনি সময় নিয়েছেন  ১০ দশমিক ৮৪ সেকেন্ড।

 

আরও ১৩ রিক্রুটিং এজেন্সির বিরুদ্ধে মামলার সিদ্ধান্ত দুদকের
জাতীয় সনদকে অবশ্যই ‘জুলাই সনদ’ নামকরণ করতে হবে: আখতার হোসেন
রাকসু হল সংসদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ৪২ জন নির্বাচিত
বোল্টের পর সেভিল, দ্রুততম মানবী মেলিসা
রাকসু নির্বাচনে ভিপি পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন ছাত্রদল নেতা
ভোলায় মসজিদের খতিবকে হত্যা করেছে নিজের সন্তান: পুলিশ
জাকসু নির্বাচনে স্বামী-স্ত্রীর বাজিমাত
পদ্মা সেতু হয়ে দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ, দুর্ভোগে যাত্রীরা
নির্ধারিত সময়ের আগেই নতুন বেতন কাঠামো চূড়ান্ত হবে, প্রধান উপদেষ্টাকে কমিশন চেয়ারম্যান
