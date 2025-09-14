বোল্টের পর সেভিল, দ্রুততম মানবী মেলিসা

২০১৬ রিও অলিম্পিকে উসাইন বোল্ট সোনা জিতেছিলেন। এরপর আর কোনও জ্যামাইকান ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারেননি। এবার অনেক আশা নিয়ে বোল্ট নিজেই জাপানের টোকিওতে উপস্থিত। তাকে এবার নিরাশ হতে হয়নি। প্রথমবারের মতো আবারও বিশ্ব আসরে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করলেন জামাইকান স্প্রিন্টার অবলিক সেভিল।
টোকিওতে বিশ্ব অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপে পুরুষ ১০০ মিটার স্প্রিন্টে সেভিল ৯ দশমিক ৭৭ সেকেন্ড সময় নিয়ে সোনা জিতেছেন।
রুপা জিতেছেন একই দেশের কিশানে টম্পসন, সময় নিয়েছেন ৯ দশমিক ৮২ সেকেন্ড। আর ৯ দশমিক ৮৯ সেকেন্ড সময় নিয়ে প্যারিস অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন নোয়াহ লাইলস হয়েছেন তৃতীয়। সেভিলের জয়ের পর আনন্দে রীতিমতো লাফিয়ে উঠতে দেখা যায় সর্বকালের দ্রুততম মানব বোল্টকে।
এদিকে, নতুন ১০০ মিটার স্প্রিন্টে মেয়েদের মধ্যে সোনা জিতেছেন যুক্তরাষ্ট্রের মেলিসা জেফারসন–উডেন। তিনি ১০ দশমিক ৬১ সেকেন্ড সময় নিয়ে নতুন চ্যাম্পিয়নশিপ রেকর্ড গড়েছেন। এর আগে এত কম সময় নিয়ে কেউ বিশ্ব অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিততে পারেনি।
টোকিওতে দ্বিতীয় হয়েছেন জ্যামাইকার টিয়া ক্লেটন, সময় নিয়েছেন ১০ দশমিক ৭৬ সেকেন্ড। তৃতীয় হয়েছেন অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন সেন্ট লুসিয়ার জুলিয়েন আলফ্রেড, তিনি সময় নিয়েছেন ১০ দশমিক ৮৪ সেকেন্ড।