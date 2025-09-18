X
বৃহস্পতিবার, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩ আশ্বিন ১৪৩২
উৎসবের আমেজে শুরু স্কুল হ্যান্ডবল 

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৩১আপডেট : ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৩১
শুরু হয়েছে পোলার আইসক্রিম ২৯তম স্কুল হ্যান্ডবল।

শহীদ ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী স্টেডিয়ামে ঢোকার মুখে ছিল স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের ছবি তোলার ভিড়। হ্যান্ডবল ফেডারেশনের ফুল বাগানে তৈরি সেলফি বক্স ছিল খুদে খেলোয়াড়দের কলকাকলিতে মুখর। বৃহস্পতিবার শুরু হয়েছে পোলার আইসক্রিম ২৯তম স্কুল হ্যান্ডবল। আর এই প্রতিযোগিতা ঘিরেই যত আয়োজন। 

মাঠের বাইরে সেলফি উৎসব তো ছিলই। মাঠের মধ্যেও ছোট মঞ্চে আয়োজন করা হয় জমজমাট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। ছোট ছোট হ্যান্ডবল খেলোয়াড়েরা নাচলো, গাইলো। স্কুলগুলোর নাম সংবলিত প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল তারা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সার বেধে দাঁড়ানো কচি-কাচা খেলোয়াড়দের চোখে মুখে ছিল রোমাঞ্চর ছোঁয়া। 

এবারের স্কুল হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতার পৃষ্ঠপোষকতা করছে ঢাকা আইসক্রিম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। বেলুন উড়িয়ে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠান ঢাকা আইসক্রীম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শাহ মাসুদ ইমাম।   

উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আইসক্রীম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের হেড অব মার্কেটিং জনাব আবদুল্লাহ আল মামুন, ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সালাউদ্দিন আহমেদ, সহ-সভাপতি মোহাম্মদ মজনু মোল্লাহ, ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী সদস্য ও স্কুল হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা (জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়)‘ আয়োজন ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা’ কমিটির আহবায়ক গোলাম হাবীবসহ ফেডারেশনের অন্যান্য কর্মকর্তারা। 

দুই পর্বে ভাগ হওয়া স্কুল হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতার প্লেট পর্ব শুরু হয়েছে বৃহস্পতিবার। এতে প্রথম দিনে বালক বিভাগে জয় পেয়েছে বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল নির্ঝর, মেথোডিস্ট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, জুভেনাইল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, মতিঝিল গভঃ বয়েজ হাইস্কুল, নির্ঝর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল, মিতালি বিদ্যাপীঠ উচ্চ বিদ্যালয়।

বালিকা বিভাগে জয় পেয়েছে সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স গার্লস স্কুল, শেরে বাংলা গার্লস স্কুল। তবে সাউথ পয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজের বনানী শাখার সঙ্গে ড্র করেছে একই স্কুলের মালিবাগ শাখা।  

প্রতিযোগিতায় বালক ও বালিকা দুই বিভাগে অংশ নিচ্ছে ২৫টি স্কুল। প্লেট গ্রুপের ফাইনাল ২২ সেপ্টেম্বর।

/টিএ/এফআইআর/
চাকসু নির্বাচনে ‘বৈচিত্র্যের ঐক্য’ নামে বাম সংগঠনগুলোর প্যানেল ঘোষণা
ঢাকায় বাংলাদেশ-চীন কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর উদযাপন
ইসরায়েলি ট্যাংক অগ্রসর হওয়ায় গাজায় টেলিযোগাযোগ বন্ধ
উৎসবের আমেজে শুরু স্কুল হ্যান্ডবল 
১০ টাকায় ইলিশ বিতরণ করতে এসে ‘মাফ চেয়ে’ এলাকা ছাড়লেন এমপি প্রার্থী
১৯ পদের ১৮টিতে বিএনপি সমর্থিত ও একটিতে জামায়াত প্রার্থী জয়ী
দিনাজপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যানসহ ১০ জন কারাগারে
মহানবী (সা.)-কে নিয়ে কটূক্তি, মাইকে ঘোষণা দিয়ে ৪ মাজারে হামলা-আগুন
ডিপ্লোমা প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা কেন আন্দোলনে
 
 
