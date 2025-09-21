X
রবিবার, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৬ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

টিভিতে আজকের খেলা (২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫)

স্পোর্টস ডেস্ক
২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৬:০০আপডেট : ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৬:০০
এশিয়া কাপে আবার ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ আজ।

 

ক্রিকেট

এশিয়া কাপ
সুপার ফোর
ভারত-পাকিস্তান
সরাসরি,  রাত ৮-৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

 

/এফআইআর/
বিষয়:
টিভিতে আজকের খেলা
সম্পর্কিত
টিভিতে আজকের খেলা (২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫)
টিভিতে আজকের খেলা (১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫)
টিভিতে আজকের খেলা (১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫)
সর্বশেষ খবর
আজ শুভ মহালয়া
আজ শুভ মহালয়া
রাবিতে রবিবার শিক্ষক-কর্মচারীদের কর্মবিরতি
রাবিতে রবিবার শিক্ষক-কর্মচারীদের কর্মবিরতি
আমিরাতের ভিসা নিষেধাজ্ঞার খবর ভুয়া: প্রেস উইং
আমিরাতের ভিসা নিষেধাজ্ঞার খবর ভুয়া: প্রেস উইং
রাবিতে আন্দোলনের মুখে ফের ‘পোষ্য কোটা’ স্থগিতের ঘোষণা
রাবিতে আন্দোলনের মুখে ফের ‘পোষ্য কোটা’ স্থগিতের ঘোষণা
সর্বাধিক পঠিত
বাংলাদেশসহ ৯ দেশের ওপর আরব আমিরাতের ভিসা নিষেধাজ্ঞা: রিপোর্ট
বাংলাদেশসহ ৯ দেশের ওপর আরব আমিরাতের ভিসা নিষেধাজ্ঞা: রিপোর্ট
এসি বিস্ফোরণ ঠেকাতে যে কাজ অবশ্য করণীয়
এসি বিস্ফোরণ ঠেকাতে যে কাজ অবশ্য করণীয়
জিয়ার পথ ধরে জাতিসংঘে ইউনূস, স্বার্থ-উদ্দেশ্য নিয়ে কৌতূহল
জিয়ার পথ ধরে জাতিসংঘে ইউনূস, স্বার্থ-উদ্দেশ্য নিয়ে কৌতূহল
সারা দেশে বৃষ্টির সম্ভাবনা
সারা দেশে বৃষ্টির সম্ভাবনা
অর্থনীতির তিন স্তম্ভেই ভাঙন: ব্যাংক থেকে শেয়ারবাজার সর্বত্র বিপর্যয়
অর্থনীতির তিন স্তম্ভেই ভাঙন: ব্যাংক থেকে শেয়ারবাজার সর্বত্র বিপর্যয়
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media