বৃহস্পতিবার, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১০ আশ্বিন ১৪৩২
টিভিতে আজকের খেলা (২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫)

স্পোর্টস ডেস্ক
২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৬:০০আপডেট : ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৬:০০
এশিয়া কাপে আজ গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে বাংলাদেশ মুখোমুখি পাকিস্তানের।

 

 

 

 

ক্রিকেট

এশিয়া কাপ

সুপার ফোর

বাংলাদেশ-পাকিস্তান

সরাসরি, রাত ৮-৩০ মিনিট, টি-স্পোর্টস



 




টিভিতে আজকের খেলা
