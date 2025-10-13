তায়কোয়ান্দোতে আবারও দ. কোরিয়ান কোচ

এসএ গেমসে তায়কোয়ান্দোতে দেশের হয়ে মিজানুর রহমান ও দীপু চাকমা স্বর্ণপদক জিতেছিলেন। সে সময় থেকে দক্ষিণ কোরিয়ান কোচের সান্নিধ্য পেয়ে এসেছিলেন তারা। এবার ফেডারেশনের নতুন কমিটি আবারও সে দেশেরই কোচ নিয়ে এসেছে।
আসন্ন ১৪তম সাউথ এশিয়ান গেমস (এসএ গেমস) এবং ২০তম এশিয়ান গেমস সামনে রেখে কোরিয়ার অভিজ্ঞ পুমসে কোচ জুন গিউ চোইকে নিয়োগ দিয়েছে ফেডারেশন।
রবিবার (১২ অক্টোবর) রাতে দক্ষিণ কোরিয়া থেকে ঢাকায় এসে পৌঁছান নতুন এই কোচ। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তায়কোয়ান্দো ফেডারেশনের কর্মকর্তারা তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান।
বাংলাদেশ তায়কোয়ান্দো দল বর্তমানে বিকেএসপিতে আবাসিক প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে রয়েছে। আগামী বছর দুটি বড় আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে তারা। আগামী বছরের ২৩-৩১ জানুয়ারি পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ১৪তম সাউথ এশিয়ান গেমস। এরপর ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর পর্যন্ত জাপানের আইচি-নাগোয়া শহরে অনুষ্ঠিত হবে ২০তম এশিয়ান গেমস। এই দুই গুরুত্বপূর্ণ গেমসে ভালো ফল নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যেই ফেডারেশন একজন অভিজ্ঞ বিদেশি কোচের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিল।
ফেডারেশন আপাতত চার মাসের জন্য জুন গিউ চোইয়ের সঙ্গে চুক্তি করেছে। নতুন কোচ আগামী বছর ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবেন। পরবর্তী সময়ে তার পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো হতে পারে। জানা গেছে, কোরিয়ান কোচের থাকা-খাওয়ার ব্যয় এবং মাসিক বেতন (৩,৫০০ মার্কিন ডলার) সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশ তায়কোয়ান্দো ফেডারেশন বহন করছে।