থাইল্যান্ড থেকে এসে রাফির দুটি রেকর্ড 

ম্যাক্স গ্রুপ ৩৪তম জাতীয় সাঁতার, ডাইভিং ও ওয়াটার পোলো প্রতিযোগিতার প্রথম দিনেই ৫টি নতুন জাতীয় রেকর্ড হয়েছে। মিরপুর জাতীয় সুইমিং কমপ্লেক্সে সোমবার শুরু হওয়া চার দিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতার প্রথম দিন শেষে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ৮টি স্বর্ণ, ৫টি রৌপ্য ও ৬টি ব্রোঞ্জ পদক নিয়ে পদক তালিকায় শীর্ষে অবস্থান করছে। প্রতিযোগিতার প্রথম দিনে সাঁতারে ১০টি এবং ডাইভিংয়ে ২টি ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয়।
নতুন রেকর্ড গড়ার ক্ষেত্রে আলো ছড়িয়েছেন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সাঁতারুরা। পুরুষদের সাঁতারে একাই দুটি নতুন জাতীয় রেকর্ড গড়েছেন নৌবাহিনীর কাজল মিয়া। তিনি ২০০ মিটার ফ্রি স্টাইল ইভেন্টে ১ মিনিট ৫৫.০৬ সেকেন্ড সময় নিয়ে ২০১৬ সালে মাহফিজুর রহমান সাগরের গড়া রেকর্ড ভেঙে দেন। এরপর দিনের দ্বিতীয় রেকর্ডটি আসে ২০০ মিটার বাটার ফ্লাই ইভেন্টে, যেখানে কাজল তার নিজের করা গত বছরের রেকর্ড ভেঙে ২ মিনিট ৫.৯৫ সেকেন্ড সময় নিয়ে নতুন রেকর্ড গড়েন।
কাজলের মতো নৌবাহিনীর সামিউল ইসলাম রাফিও দুটি নতুন জাতীয় রেকর্ড করেছেন। থাইল্যান্ড থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে এসে ৫০ মিটার ব্যাক স্ট্রোকে রাফি গত বছর নিজের করা ২৬.৭৯ সেকেন্ডের রেকর্ড ভেঙে এবার ২৬.০৫ সেকেন্ড সময় নিয়েছেন। পরে ৪ x ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল রিলেতে নাহিদ, নুর আলম ও আসিফ রাজার সাথে দলগতভাবে নতুন জাতীয় রেকর্ড গড়েন রাফি।
নারী সাঁতারেও একটি নতুন জাতীয় রেকর্ড হয়েছে। ৪ x ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল রিলেতে নৌবাহিনীর মাইশা যুথী, এ্যানি ও সোনিয়া যৌথভাবে এই রেকর্ডটি গড়েন।
একই দিন বিকালে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের নির্বাহী পরিচালক কাজী নজরুল ইসলাম (যুগ্ম সচিব) প্রধান অতিথি হিসেবে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ম্যাক্স গ্রুপের চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশনের সিনিয়র সহ-সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার গোলাম মোহাম্মদ আলমগীর। এসময় সুইমিং ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান শাহীনসহ ফেডারেশনের অন্যান্য কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।