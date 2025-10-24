X
শুক্রবার, ২৪ অক্টোবর ২০২৫
৮ কার্তিক ১৪৩২
টিভিতে আজকের খেলা (২৪ অক্টোবর, ২০২৫)

স্পোর্টস ডেস্ক
২৪ অক্টোবর ২০২৫, ০৬:০০আপডেট : ২৪ অক্টোবর ২০২৫, ০৬:০০
নারীদের বিশ্বকাপে ম্যাচ রয়েছে আজ।

 

 

 

 


ক্রিকেট
নারী বিশ্বকাপ
শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান
সরাসরি, বিকাল ৩-৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস টিভি, স্টার স্পোর্টস-১

টিভিতে আজকের খেলা
সপ্তা‌হে ৫ দিন থেরাপি চলছে ইলিয়াস কাঞ্চনের
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর পদত্যাগের গুঞ্জন, যা বললো এনসিপি
বড় প্রতিবেশীর ছায়ায় বাংলাদেশ প্রাপ্য মনোযোগ পায় না: ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন
লিবিয়া সরকারের দ্বিতীয় চার্টার ফ্লাইটে দেশে ফিরছেন ৩০৯ বাংলাদেশি
টানা দ্বিতীয় দিনের মতো কমেছে স্বর্ণের দাম
মাছের আঁশ আনছে ডলার, আশার আলো দেখছেন ব্যবসায়ীরা
এনসিপির কার্যালয়ের সামনে মধ্যরাতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর পদত্যাগের গুঞ্জন, যা বললো এনসিপি
রেস্টুরেন্টে উচ্চ আওয়াজে গান বাজিয়ে কিশোরীকে ধর্ষণ, প্রধান আসামি গ্রেফতার
