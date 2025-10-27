X
সোমবার, ২৭ অক্টোবর ২০২৫
১১ কার্তিক ১৪৩২
টিভিতে আজকের খেলা (২৭ অক্টোবর, ২০২৫)

স্পোর্টস ডেস্ক
২৭ অক্টোবর ২০২৫, ০৬:০০আপডেট : ২৭ অক্টোবর ২০২৫, ০৬:০০
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজের টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু আজ।

 

 

 

 

 

ক্রিকেট
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
প্রথম টি-টোয়েন্টি
সরাসরি, সন্ধ্যা ৬টা, টি স্পোর্টস টিভি ও নাগরিক টিভি



টিভিতে আজকের খেলা
