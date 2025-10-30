X
বৃহস্পতিবার, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
১৪ কার্তিক ১৪৩২
সাগর-ইতিদের নিয়ে বাংলাদেশ দল ঘোষণা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
৩০ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:২৪আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:২৪
দলে আছেন সাগর ইসলাম।

এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৫ সামনে রেখে বৃহস্পতিবার ১৬ জনের দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ আর্চারি ফেডারেশন। এই দলে রয়েছেন অলিম্পিয়ান সাগর ইসলাম ও ইতি খাতুনসহ অন্যরা। আগামী ৮ নভেম্বর এশিয়ান আর্চারির এই বৃহৎ আসর শুরু হয়ে শেষ হবে ১৪ নভেম্বর। 

প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে দুই ভেন্যুতে। জাতীয় স্টেডিয়ামে ৮ থেকে ১২ নভেম্বর এবং আর্মি স্টেডিয়ামে ১৩ ও ১৪ নভেম্বর। 

এ নিয়ে তৃতীয়বারের মতো আর্চারির এই মর্যাদার ইভেন্ট আয়োজন হচ্ছে ঢাকায়। এর আগে ২০১৭ ও ২০২১ সালে সফলভাবে এই আয়োজন সম্পন্ন করেছিল বাংলাদেশ আর্চারি ফেডারেশন।

বাংলাদেশ দল

রিকার্ভ পুরুষ : আব্দুর রহমান আলিফ, সাগর ইসলাম, মোহাম্মদ রাকিব মিয়া ও রাম কৃষ্ণ সাহা। 

রিকার্ভ মহিলা : সিমা আক্তার শিমু, মোছাম্মাৎ ইতি খাতুন, সোনালি রায় ও মোসাম্মাৎ আরভি আক্তার। 

কম্পাউন্ড পুরুষ : মোহাম্মাদ আশিকুজ্জামান, হিমু বাছাড়, নেওয়াজ আহমেদ রাকিব ও মোহাম্মাদ আসিফ মাহমুদ। 

কম্পাউন্ড মহিলা : বন্যা আক্তার, পুষ্পিতা জামান, মোছাম্মাৎ কুমসুম খাতুন ও মিথিলা আক্তার। 

কোচ: মার্টিন ফ্রেডরিখ (প্রধান কোচ), মোহাম্মাদ নুর-এ আলম, মোহাম্মাদ হাসান ও রিমা আক্তার। উইং কমান্ডার মোহাম্মাদ একরামুল আলম (টিম ম্যানেজার)।

 

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
