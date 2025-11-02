X
রবিবার, ০২ নভেম্বর ২০২৫
১৭ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

রোমাঞ্চ নিয়ে তাকিয়ে আছি: বাংলাদেশ কোচ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৮:৩১আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৮:৫২
টঙ্গীতে চলছে অনুশীলন।

 এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপকে সামনে রেখে টঙ্গী স্টেডিয়ামে চলছে বাংলাদেশ দলের অনুশীলন। নিজেদের আঙিনায় প্রতিযোগিতা বলে সেরা সাফল্যের লক্ষে আঁটঘাট বেঁধে প্রস্তুতি নিচ্ছেন সাগর-ইতিরা। প্রস্তুতির আড়ালে ঘরোয়া টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ লিগের ফাইনালও হয়েছে রবিবার। চার লিগের পয়েন্ট যোগ করে সেরা হয়েছে বাংলাদেশ বিমানবাহিনী। রানার্সআপ হয়েছে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিকেএসপি। যৌথভাবে তৃতীয় হয়েছে তীরন্দাজ ও বাংলাদেশ আনসার।

আগামী ৮ নভেম্বর এশিয়ান আর্চারির এই বৃহৎ আসর শুরু হয়ে শেষ হবে ১৪ নভেম্বর। প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে দুই ভেন্যুতে। জাতীয় স্টেডিয়ামে ৮ থেকে ১২ নভেম্বর এবং আর্মি স্টেডিয়ামে ১৩ ও ১৪ নভেম্বর। টঙ্গীতে আজ এক ফাঁকে জাতীয় দলের প্রস্তুতি ও এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপে এবারের আসরে ভালো করার প্রত্যয় জানিয়েছেন হেড কোচ মার্টিন ফ্রেডরিখ, ‘এটা আমাদের জন্য সম্মানের যে, এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজনের জন্য এশিয়ান ফেডারেশন আমাদের ওপর আস্থা রেখেছে। এটা অনেক বড় দায়িত্ব, আমরা নিজেদের মাঠে অবশ্যই ভালো করতে চাই এবং রোমাঞ্চ নিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে আছি।’

এ নিয়ে তৃতীয়বারের মতো আর্চারির এই মর্যাদার ইভেন্ট আয়োজন হচ্ছে ঢাকায়। এর আগে ২০১৭ ও ২০২১ সালে সফলভাবে এই আয়োজন সম্পন্ন করেছিল বাংলাদেশ আর্চারি ফেডারেশন।

২০২১ সালের আসরে একটি রুপা ও ২টি ব্রোঞ্জ পেয়েছিল বাংলাদেশ; রিকার্ভ মিশ্র দ্বৈতে এসেছিল রুপা। ছেলে ও মেয়েদের দলগত রিকার্ভে বাংলাদেশ পেয়েছিল দলগত ব্রোঞ্জ। তাই ঢাকার আসরে আবারও সাফল্য চান জার্মান কোচ,‘আপনাদের মনে থাকবে, ২০২১ সালে যখন এখানে এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপ হয়েছিল, আমরা তিনটি পদক পেয়েছিলাম। কিন্তু সবশেষ ২০২৩ সালে ব্যাংককের আসরে আমরা কিছুই পাইনি। তো আমি চাই, ২০২১ সালে যে সাফল্য এখানে পেয়েছিলাম, সেটার পুনরাবৃত্তি করতে।’

কোচ নূরে আলমও আশাবাদী, ‘সারা বছরই ক্যাম্প চলমান থাকে। কারো কারো ব্যক্তিগত কোনেও কাজ থাকলে ছুটি দেওয়া হয়। যেমন এসএসপি পরীক্ষা বা বিশেষ কোনও প্রয়োজনে আর্চাররা ছুটি পায়। সবাই সারাক্ষণ ক্যাম্পে থাকায় প্রস্তুতি ভালো। নতুন যারা আছে তারাও বিশ্বমানের। আশা করি, তারা ভালো করবে।’

/টিএ/এফআইআর/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
‘নারীর সমান অধিকার-সাংস্কৃতিক জাগরণ ছাড়া বৈষম্যহীন সমাজ সম্ভব নয়’
‘নারীর সমান অধিকার-সাংস্কৃতিক জাগরণ ছাড়া বৈষম্যহীন সমাজ সম্ভব নয়’
মাহফুজ আলমের সঙ্গে বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়েট রিপোর্টার্স ফোরামের সাক্ষাৎ
মাহফুজ আলমের সঙ্গে বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়েট রিপোর্টার্স ফোরামের সাক্ষাৎ
সুদানে অবিলম্বে সহিংসতা বন্ধের আহ্বান পোপ লিওর
সুদানে অবিলম্বে সহিংসতা বন্ধের আহ্বান পোপ লিওর
২ হাজার ডলার বেতনে ইরানি কোচ আনছে বাংলাদেশ 
২ হাজার ডলার বেতনে ইরানি কোচ আনছে বাংলাদেশ 
সর্বাধিক পঠিত
কঠিন হয়ে উঠছে ইমিগ্রেশন পার হওয়া  
কঠিন হয়ে উঠছে ইমিগ্রেশন পার হওয়া  
তিন বাহিনীর প্রধান যমুনায়
তিন বাহিনীর প্রধান যমুনায়
পূর্ব সীমান্তে সামরিক মহড়া, ভারতীয় সেনার সতর্কতা জারি
পূর্ব সীমান্তে সামরিক মহড়া, ভারতীয় সেনার সতর্কতা জারি
সংসদ এলাকায় আপাতত হচ্ছে না প্রধানমন্ত্রীর নতুন বাসভবন
সংসদ এলাকায় আপাতত হচ্ছে না প্রধানমন্ত্রীর নতুন বাসভবন
রাজশাহীর পদ্মাপাড়ে মিথেন গ্যাসের সন্ধান পেয়েছে বাপেক্স
রাজশাহীর পদ্মাপাড়ে মিথেন গ্যাসের সন্ধান পেয়েছে বাপেক্স
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media