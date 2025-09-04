পরিবারে ঠাঁই হয়নি, তাই বলে দমে যাননি আঁখি

রাজধানীর পল্টনের শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ ইনডোর স্টেডিয়ামে শুরু হয়েছে জাতীয় প্যারা টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ। সেখানে অন্যদের সঙ্গে অংশ নিচ্ছেন আঁখি মনি।
বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) শুরু হওয়া এই টুর্নামেন্টের প্রথম রাউন্ডের ম্যাচ শেষ হতেই হুইল চেয়ার থেকে নেমে সাধারণ চেয়ারে বসে সতীর্থদের খেলা দেখছিলেন আঁখি। ওই অবস্থায় তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন সুস্থ স্বাভাবিক মেয়ে।
অথচ ২০২২ সালে বাস দুর্ঘটনায় মেরুদণ্ড ভেঙে যায় আঁখির। এরপর ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়েও পুরোপুরি সুস্থ হতে পারেননি। চিকিৎসকেরা বলেছিল উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে যেতে। কিন্তু টাকার অভাবে থেরাপিও নিতে পারেননি।
এর কিছুদিন পর আঁখির স্থায়ী ঠিকানা হয় সাভার পক্ষাঘাতগ্রস্তদের পুনর্বাসন কেন্দ্রে (সিআরপি)। সেখান থেকেই এবার অংশ নিচ্ছেন জাতীয় প্যারা টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে। দুই দিনের এই প্রতিযোগিতায় প্রথম রাউন্ডে জিতেছেন আঁখি। শুধু টেবিল টেনিস নয় নিয়মিত প্যারা আর্চারি ও প্যারা বাস্কেটবলে অংশ নেন আঁখি।
দুর্ঘটনার পর থেকে ভোলার চরফ্যাশনের এই তরুণীর বাবা-মা কেউই খোঁজ রাখেন না। এমন দাবি করে কান্নায় ভেঙে পড়েন আঁখি। ইনডোরের এক পাশে বসে তিনি বলেন, ‘দুর্ঘটনার পর থেকে আমার পাশে কেউ নেই। আমার সঙ্গে পরিবারের কেউ যোগাযোগ করে না। আমি কি বেঁচে আছি না মরে গেছি কেউ খোঁজ নেয় না। বাবাকে ফোন দিলে ফোন ধরেন না। তবে মায়ের সঙ্গে কথা হয় মাঝে মধ্যে। আমি বাড়িতে গেলে মা-বাবা অপেক্ষায় থাকেন কখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবো। দুর্ঘটনার পর বাড়ির সঙ্গে বেশি দূরত্ব হয়ে গেছে।’
এরপর যোগ করেন, ‘আমাকে পরিবার বোঝা মনে করে। আমি একজন পক্ষাঘাতগ্রস্ত। কিন্তু আমি কারও বোঝা হয়ে থাকতে চাই না। খেলাধুলা করে দেশের সম্পদ হতে চাই।’
সিআরপিতে থেকে আঁখিকে দেওয়া হয়েছে একটা সেলাই মেশিন। সেই সেলাই মেশিনে কাপড় সেলাই করে অর্থ উপার্জন করেন তিনি। এটা দিয়ে নিজের হাত খরচ চালান। খেলার ভেতরে জীবনের সব আনন্দ খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করেন আঁখি।
প্যারা অলিম্পিক গেমসে খেলার স্বপ্ন আঁখির, ‘স্যারদের উৎসাহ পেলে এবং সঠিক ট্রেনিং পেলে আমরাও প্যারা অলিম্পিকে খেলতে পারব।’
আর্চারি থেকে সরাসরি প্যারা অলিম্পিকে সুযোগ পান ঝুমা আক্তার। আঁখিও স্বপ্ন দেখেন টেবিল টেনিসে প্যারা অলিম্পিকে খেলার, ‘ঝুমা ও আমি এক সঙ্গে আর্চারি খেলেছি। সে পারলে আমিও পারব।’
একক, দ্বৈত ও দলগত এই তিনটি ইভেন্টে এবারের জাতীয় প্যারা টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিচ্ছেন শতাধিক শারীরিক প্রতিবন্ধী খেলোয়াড়।