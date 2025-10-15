ভারতের শৌনককে হারিয়ে সেমিফাইনালে বাংলাদেশের জারিফ

৩৫তম বাংলাদেশ ওয়ার্ল্ড টেনিস ট্যুর জুনিয়র জে-৩০ প্রতিযোগিতায় স্বপ্নযাত্রা অব্যাহত রেখেছেন বাংলাদেশের জারিফ আবরার। উত্তেজনাপূর্ণ এক কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় র্যাঙ্কিংয়ের খেলোয়াড় ভারতের শৌনক চ্যাটার্জিকে ২-১ সেটে হারিয়ে সেমিফাইনালে জায়গা করে নিয়েছেন তিনি।
বুধবার (১৫ অক্টোবর) রমনায় জাতীয় টেনিস কমপ্লেক্সে প্রায় পৌনে তিন ঘণ্টার এক রোমাঞ্চকর লড়াই শেষে শেষ হাসি হাসেন জারিফ। ম্যাচের প্রথম সেট থেকেই চলে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। উত্তেজনাপূর্ণ প্রথম সেটে জারিফকে ৭-৫ গেমে হারিয়ে এগিয়ে যান শৌনক চ্যাটার্জি। তবে দ্বিতীয় সেটে দারুণভাবে ম্যাচে ফেরেন জারিফ। ৬-২ গেমে সেট জিতে ম্যাচে সমতা আনেন।
এরপর খেলা গড়ায় তৃতীয় ও নির্ণায়ক সেটে, যেখানে জমা ছিল সব রোমাঞ্চ। শুরুতে ৩-০ তে এগিয়ে গিয়েছিলেন জারিফ, মনে হচ্ছিল সহজেই সেটটি পকেটে পুরবেন। কিন্তু অবিশ্বাস্যভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে ৫-৩ গেমে লিড নেন শৌনক। সেখান থেকে দুর্দান্ত কামব্যাক করেন জারিফ, ৫-৫ এ সমতা আনেন। এরপর টানা দুই গেম জিতে ৭-৫ ব্যবধানে শৌনককে হারিয়ে সেমিফাইনালে নিজের স্থান নিশ্চিত করেন।
এমন জয়ের পর ম্যাচ শেষে জারিফ আবরার বলেছেন, ‘আজ আমার ভাগ্য সহায় ছিল। এই ম্যাচ জেতার কথা ছিল না। একটা সময় আমি ৩-৫ এ পিছিয়ে ছিলাম। একটা গ্যাপের জন্য ম্যাচ ঘুরে গেছে। জাস্ট মোমেন্টটা শিফট হয়েছে।’
স্বস্তি প্রকাশ করে তিনি বলেন, ‘আজ একটু অফ ছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ কাভার করে ফেলেছি। ভারতীয় এই প্রতিপক্ষের পাওয়ার অনেক বেশি। ওটা কাভার দেওয়াটা আমার জন্য কঠিন ছিল।’
সেমিফাইনালে ভালো খেলার পাশাপাশি চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ব্যাপারেও দারুণ আত্মবিশ্বাসী এই টেনিস খেলোয়াড়, 'ইনশাআল্লাহ সেমিফাইনালে একটা ভালো ম্যাচ খেলবো। আমি অনেক আত্মবিশ্বাসী যে টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হতে পারবো।’