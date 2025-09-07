X
রবিবার, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৩ ভাদ্র ১৪৩২
তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক
০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:৪০আপডেট : ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:৪২
আজ রাতে পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ, হবে ৭ ঘণ্টা স্থায়ী

আজ রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) রাতে দেখা যাবে পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ।  বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে দেখা যাবে এই দৃশ্য।

এ গ্রহণকে বলা হচ্ছে ‘সুপার ব্লাড মুন’। সাধারণ সময়ের তুলনায় এ সময়ে চাঁদ আকারে প্রায় ৭ শতাংশ বড় এবং উজ্জ্বলতায় ১৫ শতাংশ বেশি দেখা যাবে। যখন সূর্য, পৃথিবী ও চাঁদ একই সরলরেখায় চলে আসে, তখন পৃথিবীর ছায়া চাঁদের ওপর পড়ে। এর ফলে চাঁদকে গাঢ় লাল দেখায়।

চন্দ্রগ্রহণটি আজ রাত থেকে শুরু হয়ে পরদিন, অর্থাৎ ৮ সেপ্টেম্বর ভোর পর্যন্ত চলবে। মোট ৭ ঘণ্টা ২৭ মিনিট স্থায়ী হবে চন্দ্রগ্রহণ।

বাংলাদেশ সময় অনুযায়ী, ৭ সেপ্টেম্বর রাত ৯টা ২৮ মিনিটে চন্দ্রগ্রহণ শুরু হবে।

পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ স্পষ্টভাবে দেখা যাবে ইন্দোনেশিয়ার হিলা দ্বীপ থেকে শুরু করে কেনিয়ার মোম্বাসা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে। এ রেখার পূর্ব-পশ্চিমের কিছু এলাকায় আংশিক গ্রহণ দৃশ্যমান হবে।

এশিয়া মহাদেশ, বিশেষ করে ভারত ও চীন থেকে এই পূর্ণগ্রাস গ্রহণ সবচেয়ে ভালোভাবে দেখা যাবে। আকাশ পরিষ্কার থাকলে বাংলাদেশ থেকেও এটি স্পষ্টভাবে দেখা যাবে। এছাড়া অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিমাঞ্চল এবং আফ্রিকার পূর্বাংশ থেকেও চন্দ্রগ্রহণ দৃশ্যমান হবে।

সূর্য, পৃথিবী ও চাঁদ কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে একই সরলরেখায় চলে এলে গ্রহণ হয়। সে সময় পৃথিবী যদি চাঁদ ও সূর্যের মধ্যিখানে থাকে, তখন চাঁদ পৃথিবীর ছায়ায় ঢাকা পড়ে যায়। এই বাস্তবতাকেই চন্দ্রগ্রহণ বলা হয়। চাঁদের ওপর পৃথিবীর ছায়া পড়লে গ্রহণ হয়, তবে চাদ তথনও পুরোপুরি অন্ধকারে ঢেকে যায় না। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ভেদ করে তখনও চাঁদের ওপর সূর্যের কিছুটা আলো পড়ে। এ ক্ষেত্রে বায়ুমণ্ডলে সূর্যের বেশির ভাগ আলো প্রতিফলিত বা শোষিত হলেও লাল রঙের আলো ঠিকই পৌঁছে যায় চাঁদে। ফলে এটি রক্তাভ হয়ে ওঠে।

/ইএইচ/
বিষয়:
চন্দ্রগ্রহণতথ্যপ্রযুক্তি
