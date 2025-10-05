দেখতে হুবহু আসল আইফোনের মতো হলেও যেভাবে বুঝবেন এটি আসলে নকল

বিশ্বজুড়ে স্মার্টফোন বিক্রির তালিকায় শীর্ষে রয়েছে অ্যাপলের আইফোন। শুধু প্রযুক্তিগত দিক থেকেই নয়, অনেকের কাছে আইফোন একটি স্ট্যাটাস সিম্বলও বটে। তবে জনপ্রিয়তার পাশাপাশি বেড়েছে আরেক বিপদ—নকল আইফোন। দেখতে হুবহু আসল আইফোনের মতো হলেও, এই ফোনগুলো আসলে কৌশলে তৈরি প্রতারণামূলক কপি। কেউ যদি অফিসিয়াল অ্যাপল স্টোর বা অনুমোদিত বিক্রেতা থেকে কেনেন, তাহলে চিন্তার কিছু নেই। কিন্তু অননুমোদিত বাজার বা অজানা দোকান থেকে কেনা বা রিপেয়ার করাতে দিলে, অনেকেই অভিযোগ করেছেন—তাদের আসল ফোন বদলে দেওয়া হয়েছে নকল ফোনে।
তাই নতুন, রিফারবিশড কিংবা পুরনো—যে আইফোনই হোক না কেন, কেনার আগে যাচাই করে নিন আসল নাকি নকল।
প্যাকেজিং ও আনুষঙ্গিক জিনিস পরীক্ষা করুন
অ্যাপল তার প্যাকেজিংয়ের নিখুঁত মানের জন্য বিখ্যাত। আসল আইফোনের বাক্স মজবুত, টেক্সট ও ছবি নিখুঁতভাবে মুদ্রিত, আর আনুষঙ্গিক সামগ্রীগুলো (যেমন চার্জিং কেবল) অ্যাপলের স্ট্যান্ডার্ডের সঙ্গে মেলে। যদি বাক্সে নড়বড়ে গঠন, ফিকে প্রিন্ট, বা মানহীন এক্সেসরিজ লক্ষ্য করেন—সতর্ক হন।
সিরিয়াল নম্বর ও আইএমইআই যাচাই করুন
প্রতিটি আসল আইফোনের একটি স্বতন্ত্র সিরিয়াল নম্বর ও আইএমইআই থাকে। যেভাবে যাচাই করবেন— সেটিংস>জেনারেল> অ্যাবাউট
সেখানে পাওয়া সিরিয়াল নম্বরটি অ্যাপলের ‘চেক কভারেজ’ পেজে বসান। যদি ফোনটি আসল হয়, সেখানে মডেল, ওয়ারেন্টি ও অন্যান্য তথ্য দেখা যাবে।
এছাড়া ডায়াল করুন *#০৬#—এতে আইএমইআই নম্বর দেখা যাবে। বাক্স, সিম ট্রে ও ফোনের সেটিংস–এ প্রদর্শিত আইএমইআই এক হলে বুঝবেন এটি আসল।
ফোনের গঠন ও মান পরীক্ষা করুন
আসল আইফোন হাতে নিলে তার ওজন, ফিনিশিং ও বোতামের ক্লিকেই বুঝবেন পার্থক্য। লোগোটি সোজা, চকচকে ও নিখুঁতভাবে বসানো থাকে। স্ক্রিন, ফ্রেম ও পোর্টগুলো মসৃণ এবং কোনও ঢিলাভাব থাকে না।
নকল আইফোনে সাধারণত রাফ এজ, বাকা লোগো, বা বোতাম ঢিলা দেখা যায়। প্রয়োজনে ম্যাগনিফাইং গ্লাস ব্যবহার করে নিখুঁতভাবে দেখুন।
সফটওয়্যার ও ফিচার পরীক্ষা করুন
আসল আইফোনে চলে শুধুমাত্র আইওএস অপারেটিং সিস্টেম। অনেক নকল আইফোনে ভিতরে থাকে অ্যান্ড্রয়েড, যা বাহ্যিকভাবে আইওএস -এর মতো দেখানোর চেষ্টা করে।
যাচাই করবেন যেভাবে—
সেটিংস>জেনারেল>সফটওয়্যার আপডেট
যদি সর্বশেষ আইওএস সংস্করণ দেখায়, তাহলে ফোনটি আসল। এছাড়া ‘হেই সিরি (Hey Siri)’ বলেও পরীক্ষা করতে পারেন। যদি ‘সিরি’ সাড়া না দেয়, সেটি নকল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।
সন্দেহ হলে অ্যাপল সার্ভিস সেন্টারে যান
যদি কোনও কিছুতেই নিশ্চিত না হতে পারেন, সবচেয়ে নিরাপদ উপায় হলো অ্যাপলের অনুমোদিত সার্ভিস সেন্টারে যাওয়া। সেখানে বিশেষজ্ঞরা ফোনটির সত্যতা পরীক্ষা করে নিশ্চিত করে দেবেন এটি আসল নাকি প্রতারণামূলক কপি।
আইফোন মানেই প্রযুক্তি, পারফরম্যান্স ও আস্থার প্রতীক। কিন্তু নকল বাজারে সেই আস্থার সুযোগ নিচ্ছে কিছু প্রতারক চক্র। কেনাকাটার আগে তাই একবার যাচাই করেই নিন—আপনার ফোনটি সত্যিই কি অ্যাপলের তৈরি?