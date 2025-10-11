X
শনিবার, ১১ অক্টোবর ২০২৫
২৬ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

আইফোন ১৭ সিরিজের পিঠে স্ক্র্যাচের অভিযোগ!

তথ্য
১১ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৩২আপডেট : ১১ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৪১
আইফোন ১৭ সিরিজের পিঠে স্ক্র্যাচের অভিযোগ!

গেল মাসে বাজারে আসা আইফোন ১৭ সিরিজ ইতোমধ্যেই ব্যাপক প্রচারের ঝড় তুলেছিল, তবে বেশি দিন যেতে না যেতেই মার্কিন টেক জায়ান্ট অ্যাপলকে নিয়ে কিছু মারাত্মক অভিযোগ সামনে এসেছে। ব্যবহারকারীদের অভিযোগ, দেড় লাখ টাকা দিয়ে কেনা আইফোন ১৭ এর পিঠের অংশে দাগ বা স্ক্র্যাচ দেখা যাচ্ছে। এই সমস্যা বিশেষভাবে আইফোন ১৭ প্রো মডেলের মধ্যে বেশি ধরা পড়ছে, যা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে গেছে।

বিশেষ করে, আইফোন ১৭ সিরিজের পিঠের অংশে ব্যবহার করা বিভিন্ন রঙের ফিনিশিং নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। ব্যবহারকারীদের মতে, হালকা রঙের ফোনগুলোতে এই সমস্যা বেশি হচ্ছে, যেখানে রুপোলি রঙের ডিভাইসগুলোর মধ্যে সমস্যা কম দেখা যাচ্ছে। এই অভিযোগ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ায়, অ্যাপল ব্যাপক চাপের মুখে পড়েছে।

এই সমস্যা কেন?

গ্যাজেট বিশ্লেষকরা জানান, আইফোন ১৭ সিরিজে এই সমস্যাটি মূলত ব্যবহৃত উপাদানের কারণে হচ্ছে। তাদের দাবি, আইফোন ১৬ সিরিজে টাইটেনিয়াম ধাতু ব্যবহার করা হয়েছিল, যার কারণে ঐ সিরিজের ফোনগুলো অনেক বেশি টেকসই ছিল এবং দাগ বা স্ক্র্যাচ দেখা যেত না। তবে, আইফোন ১৭ সিরিজে কিছু মডেলে অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহার করা হয়েছে, যা তুলনামূলকভাবে নরম ধাতু, এবং এর কারণেই দাগ বা স্ক্র্যাচ দেখা যাচ্ছে।

এছাড়া, বিশেষজ্ঞরা আইফোন এয়ার এর উদাহরণ দিয়েছেন। আইফোন এয়ার সিরিজে টাইটেনিয়াম ব্যবহার হওয়ায় সেখানে দাগ বা স্ক্র্যাচের কোনো সমস্যা দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু, আইফোন ১৭ প্রো এবং আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্স মডেলের দেহের নির্মাণে অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহার করা হয়েছে, যার কারণে এধরনের সমস্যা তৈরি হচ্ছে বলে বিশ্লেষকরা মনে করছেন।

বিশ্লেষকদের দাবি, আইফোন ১৭ সিরিজের অধিকাংশ ফোনের পিঠে কাচের ব্যবহার কমানো হয়েছে। এর ফলে, এই ফোনগুলোর ব্যাক প্যানেল সহজে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও মেরামতের খরচ কম হবে, যা অ্যাপল ব্যবহারকারীদের জন্য কিছুটা স্বস্তির কারণ হতে পারে। তবে, এই ধরনের নকশার কারণে আইফোন ১৭ মডেলের ফোনগুলো একটু কম টেকসই হতে পারে, যা ব্যবহারকারীদের অসন্তোষের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এখন পর্যন্ত অ্যাপল এই অভিযোগগুলোর ব্যাপারে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া দেয়নি। কোম্পানি যদি স্বীকার করে নেয় যে মডেলটির নির্মাণে কিছু ত্রুটি রয়েছে, তাহলে তারা ইউজারদের জন্য একটি আপডেট বা মেরামত সেবা চালু করতে পারে।

অ্যাপলকে নিয়ে এই অভিযোগগুলো এর পণ্যের গুণমান এবং বাজারে তাদের অবস্থানকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। আইফোন ব্যবহারকারীরা যদি এই সমস্যার দ্রুত সমাধান না পান, তাহলে এটি অ্যাপলের জন্য বড় ধরনের বিপদ হয়ে দাঁড়াতে পারে, বিশেষত যখন তারা ১৭ সিরিজের মতো একটি প্রিমিয়াম প্রোডাক্টের জন্য প্রচুর টাকা খরচ করেছে। এখন দেখার বিষয়, অ্যাপল কীভাবে এই পরিস্থিতি সামাল দেয়।

সূত্র: আনন্দবাজার

/ইএইচ/
বিষয়:
অ্যাপলতথ্যপ্রযুক্তি
সম্পর্কিত
ফেসবুকের নতুন আপডেট: এক ক্লিকেই বন্ধ হবে অপছন্দনীয় ভিডিও
নতুন ভাইরাসে বন্ধ হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট, প্রতিরোধে যা করবেন
মাইক্রোসফট ফাইল এখন নিজে থেকেই সেভ হবে ক্লাউডে
সর্বশেষ খবর
নোবেল পুরস্কার ট্রাম্পের প্রাপ্য?
ট্রাম্পকে শান্তিতে নোবেলজয়ী মাচাদোর ফোননোবেল পুরস্কার ট্রাম্পের প্রাপ্য?
জুলাইযোদ্ধাকে লাঞ্ছিতের অভিযোগে পাল্টাপাল্টি অবস্থান, ঢাকা-ময়মনসিংহ বাস চলাচল বন্ধ
জুলাইযোদ্ধাকে লাঞ্ছিতের অভিযোগে পাল্টাপাল্টি অবস্থান, ঢাকা-ময়মনসিংহ বাস চলাচল বন্ধ
ট্রাইব্যুনালের গ্রেফতারি পরোয়ানা: কর্মরত সেনা কর্মকর্তাদের গ্রেফতারের দায়িত্ব কার
ট্রাইব্যুনালের গ্রেফতারি পরোয়ানা: কর্মরত সেনা কর্মকর্তাদের গ্রেফতারের দায়িত্ব কার
বাগদান সেরেছেন ইশরাক
বাগদান সেরেছেন ইশরাক
সর্বাধিক পঠিত
রুপির রেকর্ড পতন: অবমূল্যায়ন নাকি ঝুঁকিতে ভারতীয় মুদ্রা?
রুপির রেকর্ড পতন: অবমূল্যায়ন নাকি ঝুঁকিতে ভারতীয় মুদ্রা?
এবার স্থলভাগের গ্যাস ব্লক বিদেশিদের ইজারা দেওয়ার তোড়জোড়
এবার স্থলভাগের গ্যাস ব্লক বিদেশিদের ইজারা দেওয়ার তোড়জোড়
স্বর্ণের রেকর্ড দাম, পাল্টাচ্ছে বিনিয়োগের সমীকরণ?
স্বর্ণের রেকর্ড দাম, পাল্টাচ্ছে বিনিয়োগের সমীকরণ?
ট্রাইব্যুনালের গ্রেফতারি পরোয়ানা: কর্মরত সেনা কর্মকর্তাদের গ্রেফতারের দায়িত্ব কার
ট্রাইব্যুনালের গ্রেফতারি পরোয়ানা: কর্মরত সেনা কর্মকর্তাদের গ্রেফতারের দায়িত্ব কার
জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের কিছু সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকারের উদ্যোগ
জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের কিছু সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকারের উদ্যোগ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media