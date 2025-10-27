ট্রাম্পের টিকটক চুক্তি বৃহস্পতিবারই চূড়ান্ত হতে পারে

টিকটকের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যকার দীর্ঘদিনের টানাপোড়েন অবশেষে সমাধানের পথে। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট জানিয়েছেন, দুই দেশের মধ্যে টিকটক ইস্যুতে আলোচিত চুক্তিটি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে এবং আগামী সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের বৈঠকে এটি স্বাক্ষরিত হতে পারে।
বেসেন্ট গত দুই দিন মালয়েশিয়ায় চীনা প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। রবিবার মার্কিন টিভি চ্যানেল সিবিএসের ‘ফেস দ্য নেশন’ অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ‘দুই দিন খুবই ফলপ্রসূ গেছে। চীনা পক্ষের সঙ্গে টিকটক চুক্তি নিয়ে যে আলোচনা হয়েছে, তা এখন সম্পূর্ণ প্রস্তুত।’
বেসেন্ট আরও জানান, টিকটক চুক্তির মূল কাঠামো গত মাসে স্পেনের মাদ্রিদে গঠিত হয়, যেখানে তিনি ইউরোপ সফরের সময় চীনা প্রতিনিধিদের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনায় বসেন। এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়, গত ১৯ সেপ্টেম্বর ট্রাম্প যখন ট্রুথ সোশ্যাল–এ একটি রহস্যজনক পোস্টে ‘টিকটক অনুমোদনের’ কথা বলেছিলেন, সেটিই সম্ভবত এই আলোচিত চুক্তিকে ইঙ্গিত করেছিল।
গত বছর বসন্তে যুক্তরাষ্ট্রে টিকটক নিষিদ্ধ করার আইন পাস হয় এবং চলতি বছরের জানুয়ারিতে তা কার্যকর হওয়ার কথা ছিল। তবে ট্রাম্প প্রশাসন বারবার নিষেধাজ্ঞার বাস্তবায়ন পিছিয়ে দিয়েছে। পরিবর্তে তারা চেষ্টা চালিয়ে গেছে টিকটককে আংশিকভাবে মার্কিন নিয়ন্ত্রণে আনার।
চুক্তি অনুযায়ী, টিকটকের যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ব্যবহারকারীদের জন্য একটি পৃথক অ্যাপ তৈরি করা হবে, যা পরিচালনা করবে মার্কিন বিনিয়োগকারীদের একটি কনসোর্টিয়াম। অপরদিকে চীনা মূল প্রতিষ্ঠান বাইটড্যান্স সেই মার্কিন সংস্করণকে টিকটকের মূল অ্যালগরিদম ব্যবহারের লাইসেন্স দেবে।
বেসেন্ট অবশ্য চুক্তির বিস্তারিত প্রকাশ করতে চাননি। তিনি শুধু বলেছেন, ‘আমার দায়িত্ব ছিল চীনের কাছ থেকে এই লেনদেনের অনুমোদন নিশ্চিত করা, এবং গত দুই দিনে আমরা তা সফলভাবে সম্পন্ন করেছি বলে আমি বিশ্বাস করি।’
সূত্র: গিজমোডো