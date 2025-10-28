৫ বছরে বৃহত্তম ফাইভ-জি নেটওয়ার্ক গড়েছে চীন

গত পাঁচ বছরে চীন গড়ে তুলেছে বিশ্বের সবচেয়ে বৃহৎ ও আধুনিক ফাইভ-জি নেটওয়ার্ক অবকাঠামো। দেশটিতে চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাস শেষে ৪৭ লাখ ১০ হাজারেরও বেশি ফাইভজি বেস স্টেশন তৈরি করা হয়েছে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৪ লাখ ৫৫ হাজার বেশি।
এসব তথ্য জানিয়েছে চীনের শিল্প ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়।
চীনের টেলিযোগাযোগ খাত চলতি বছরের প্রথম ৯ মাসে স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি ধরে রেখেছে। সেপ্টেম্বরের শেষে, চীনের তিনটি প্রধান টেলিকম কোম্পানি ও চায়না ব্রডনেট মিলিয়ে ১২০ কোটি মোবাইল ব্যবহারকারী ফাইভজি পরিষেবায় যুক্ত হয়েছেন।
সূত্র: সিএমজি