বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫
২৯ শ্রাবণ ১৪৩২
রাজধানীতে সকাল থেকে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি

বাংলা ট্রিবিউন ডেস্ক
১৩ আগস্ট ২০২৫, ০৯:১৩আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ০৯:১৩
বৃষ্টি (ফাইল ছবি)

রাজধানীতে বুধবার (১৩ আগস্ট) সকাল থেকে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। এতে গত কয়েক দিনের ভ্যাপসা গরম কিছুটা কমে এসেছে। বৃষ্টির পাশাপাশি আকাশে জমেছে কালো মেঘ; যা দিনভর বৃষ্টির আভাস দিচ্ছে।

এদিকে, দুপুর ১টা পর্যন্ত ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে অধিদফতর জানিয়েছে, আকাশ আংশিক মেঘলা থেকে অস্থায়ীভাবে মেঘলা থাকতে পারে। বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) ঢাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ৩৪ দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৮ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

অন্যদিকে, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, বুধবার সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায়; রাজশাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের অনেক জায়গায় এবং খুলনা ও বরিশাল বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বিষয়:
বৃষ্টির খবরআবহাওয়া ঢাকাআবহাওয়া পূর্বাভাস
