শুক্রবার, ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২১ ভাদ্র ১৪৩২
ঢাকায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা, তাপমাত্রা থাকবে আগের মতোই

বাংলা ট্রিবিউন ডেস্ক
০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:২৪আপডেট : ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:৩৪
আবহাওয়া অধিদফতর ভবন

ঢাকা ও আশপাশের এলাকায় শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) দুপুর পর্যন্ত বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ সময়ের মধ্য ১৫ কিলোমিটার বেগে বাতাস প্রবাহিত হতে পারে।

শুক্রবার সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ৬ ঘণ্টার জন্য দেওয়া পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়, আকাশ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। এছাড়া হালকা বৃষ্টি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। সেই সঙ্গে দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ১০ থেকে ১৫ কিলোমিটার বেগে বাতাস প্রবাহিত হতে পারে। একইসঙ্গে দিনের তাপমাত্রা অপরিবর্তীত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

এদিকে সকাল ৬টায় ঢাকায় তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৭ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল ৮৯ শতাংশ।

