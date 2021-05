জনাকীর্ণ বৃত্ত ।। ক্লৌদ রোয়েত-জুনু

জনাকীর্ণ বৃত্ত



[ক্লৌদ রোয়েত-জুনু ১৯৪১ সালের ৮ সেপ্টেম্বর ফ্রান্সের ইলিওন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে প্যারিসে বসবাস করছেন। বিংশ শতাব্দীর ফরাসি কবিতার গুরুত্বপূর্ণ এই কবির উল্লেখযোগ্য কাব্যকর্ম হলো—The Crowded Circle (1973), Ate (1981), The Restitution (1985) ও The Theory of Prepositions (2006)। তার বই স্প্যানিশ, ইতালিয়ান, পর্তুগিজ, রোমানিয়ান, নরওয়েজিয়ান ও সুইডিশ ভাষায় অনূদিত হয়। কেইথ ওয়াল্ড্রপ এর ইংরেজি অনুবাদে তার বিখ্যাত টেট্রালজি (চারটি নাটকের সমষ্টি) প্রকাশিত হয় : Reversal (1973), The Notion of Obstacle (1985), Objects Contain the Infinite (1995) ও A Descriptive Method (1995)। রোয়েত-জুনু আমেরিকান কবিতার একজন অনুরাগী ও বিশেষজ্ঞ লোক। তিনি আমেরিকান কবি জর্জ অপ্পেন, জন এশবেরি ও লুইস যুকফস্কির কবিতা ফরাসিতে ভাষান্তর করেন। এছাড়া, সম্পাদনার ক্ষেত্রেও কবি পিছিয়ে ছিলেন না। ১৯৬৩ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত Siecel a Mains নামক জার্নালের সহপ্রতিষ্ঠাতা ও সহসম্পাদক ছিলেন।]





১

দুটি বৃত্ত। উপরের বৃত্তটি বেশ ছোট। আগুনবিহীন কিছু ধোঁয়া আর প্রতিটি নিশ্বাসে নারীরা প্রার্থনায় নত। কেন্দ্রে, বৃত্ত দুটির পেছনে, বুদ্ধ বসে আছেন। ঊর্ধ্বে যেমন আছে, নিম্নদেশেও, কালো একটি প্রলেপ।

২

প্রাসাদের অনুপস্থিতি। পশ্চাৎপটে অপসারিত হয়ে আছে গাছ। ওই দেখো, একটি বাতাসরঙা ঘোড়া। পাথুরে চোয়ালের একটি জিহ্বা, যেন কোনো উদ্ধত মানুষ। বাকি সবই শান্ত। একটি গাছ তার পাতাদের মতোই বেড়ে ওঠে অব্যক্তভাবে (বিস্মৃতিপ্রবণ)। এক বোঝাই ধূসরতা।

৩

দুটি খরগোশ, তিনটি বানর অনুকরণ করে লোকটিকে। মন্থর সমুদ্র।

৪

ঘুমন্ত মানুষের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে নেকড়ে। উড়ছে গোলাপি শিখা। শূন্যতা হানা দেয় পাহাড়ে পাহাড়ে। শূন্যতা প্রসারিত হয়।

৫

তৃতীয় নয়ন। যা কখনো নিমীলিত হয় না। অথবা হতে পারে হাত, প্রস্তাবের মতো, ক্ষমা করো।

৬

ক্ষীণ দেহ নিয়ে জেগেছিল ছুরি (কালো আর্তচিৎকার)। তোমার দুপায়ের মাঝখানে, অতিদ্রুত, অগ্নিশিখাসহ, শৃগালের নাকমুখ জেগে আছে।



৭

অক্ষিপক্ষের কোমল অভিঘাত। ছোট্ট মুখ তোমার, তোমার চতুর্মুখী চকিত দৃষ্টি। স্তনযুগলের ফাঁকে গ্রন্থিত কাপড়চোপড়। রঙের চাকার জনাকীর্ণ বৃত্তে তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ।

৮

একটি দরজা, একটি লক্ষ্যবস্তু। বিশ্রাম নিচ্ছে হাত, পালিয়ে যাচ্ছে চকিত দৃষ্টিরা।

৯

অসংখ্য হাত। অজ্ঞাত সংখ্যক চোখ তোমার চোখের পাতার প্রতিউত্তরে জ্বলে ওঠে, তোমার মুখকে বিভক্ত করে তারা। বিষয়ের বৈচিত্র্যে হারিয়ে যায় তোমার স্তন। একটি মিশ্রণ বাদামি। আর কিছু কালি, লাল।

১০

রক্ত। কাঁধ ছেয়ে গেছে রক্তে, প্রতিকৃতির উপরের কোণে দুটি ছাদ-জানালাকে দীর্ঘ করে করে।

১১

প্রার্থনা করি। বাতাসে বেকুব চরে, আমি প্রার্থনা করি। কণ্ঠহার, চুড়ি, আমি লুকিয়ে রাখি আমার সম্ভাবনা, রঙ্গমঞ্চে খালি পায়ে।

১২

ছেলেটি কাঁদে। ছেলেটি মিথ্যে বলে। কিছুই বলে না মেয়েটি। কষ্ট পায় কেবলি। খানিকটা।

১৩

এখন আর কিছুই জানো না তুমি । দূরে, একটি নীল দাগ গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে তোমারই গ্রীবার দিকে।

১৪

তুমি একটু সরে দাঁড়াও।

১৫

তোমার পেছন থেকে জন্ম নিচ্ছে আলো। উৎকৃষ্ট তোমার ত্বক। পুষ্ট তোমার করতল। ছোট্ট ছোট্ট আঙুল। মুখের বাম দিকটা হলো তোমার কানের লতি।

১৬

উদ্ধারকৃত বৃত্তগুলোর পেছনে, সময়ের দূরবর্তী মিছিলের প্রতি তুমি অন্ধ।

১৭

তোমার টকটকে লাল কাপড়ে তিনজন মানুষ। দুটি বৃত্ত সামান্য অঙ্কিত, নামমাত্র দৃশ্যমান। তোমার বুকের শুভ্রতায় মিশে যাচ্ছে তোমার হাত।

১৮

তোমার পেটে দুটি ভাঁজ। একটি সবুজ শান্ত মার্বেল।

১৯

ফলের স্বচ্ছতা। উপরিস্থাপিত বৃত্তরা তা মেনে চলে। অথচ তুমি তা দেখেও দেখো না।

২০

উপর আর বামের দিকে, একটি লাল দাগ... তোমার জামার দাগের মতোই।

২১

আমরা চারজন, হয়তো-বা পাঁচজন, ন্যাড়া মাথা, আর বেঢপ চোখ। শুধু আমি, হ্যাটছাড়া, বৃত্ত বিষয়ে অবগত আছি।

২২

আমি শুনছি। সংক্ষেপে বলো।

২৩

আমরা প্রার্থনায় আছি। আমরা দুর্ভেদ্য।

২৪

নিঃসঙ্গ আমি। আমাকে বিশ্বাস করে না কেউই।

২৫

রক্তের গভীরে আমি সেই কালো মানুষ। আমিই সেই ঝুলন্ত গোয়েন্দা।

২৬

দিগন্ত এসে কেটে নিল গাছ। ঠিক সময়ে জোর করে ঢুকে পড়ল একটি ঘোড়া। তোমাকে আনা হয়েছে সীমানার ভেতরে, যার কোনো অস্তিত্ব নেই। ভূপৃষ্ঠে, আরেকটি কালো ছোপ।

২৭

আমরা ক্ষুধার্ত। হেঁটে হেঁটে চলে যাব সমুদ্রের ভেতর।

২৮

সবুজ পথ আর বহুরঙা সমুদ্রের পাশে কিছু বন্যপ্রাণী, কোনো এক প্রাসাদের প্রান্তে।

২৯

ভেতরে আসো! রাজধানী ভেঙে পড়ছে প্রায়। মার্বেল হাঁটছে দেখো স্খলিতচরণে।

৩০

কীভাবে প্রার্থনা করে আমরা এখন আর জানি না। আমি শুনছি আমার প্রতিবেশীকে।

৩১

তিনজন নারী। একটি ত্রিভুজ। দেয়ালের ওপাশে একটি ফুলগাছ। হলুদ, সবকিছুই হলুদ।



কেইথ ওয়াল্ড্রপ Keith Waldrop এর ইংরেজি অনুবাদ থেকে ভাষান্তরিত