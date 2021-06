মেডিক্যাল সামগ্রী পাঠাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, টিকাও আসছে শিগগিরই

কোভিড মহামারি মোকাবিলায় সহায়তা হিসেবে বিভিন্ন মেডিক্যাল সামগ্রী প্রেরণ করছে যুক্তরাষ্ট্র। এছাড়া শিগগিরই করোনা প্রতিরোধী টিকাও পাঠানো হবে বলে জানিয়েছে দেশটির সরকার। যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মো. শহিদুল ইসলাম এক টুইটে জানিয়েছেন, ঢাকার পথে মেডিক্যাল সামগ্রী বিমানবন্দরে প্লেনে উঠছে।



যুক্তরাষ্ট্রের ট্রাভিস এয়ার বেইসে উড়োজাহাজে এসব সামগ্রী ওঠানোর সময়ে পরিদর্শন করেন রাষ্ট্রদূত। টুইটে তিনি আরো লিখেছেন, ’যুক্তরাষ্ট্রের এই উদার সহায়তা কোভিড মোকাবিলায় বাংলাদেশের সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে।’

এদিকে বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউজ এক ঘোষণায় জানায়, জুন মাসেই অন্তত আট কোটি ডোজ টিকা তারা বিভিন্ন দেশকে সরবরাহ করবে। এরমধ্যে প্রথম ধাপে আড়াই কোটি ডোজ বণ্টনের পরিকল্পনা তারা জানিয়েছে।

I am incredibly proud of the hard work from the @Travis60AMW and @usairforce teams as they support the people of Bangladesh during the COVID-19 pandemic. I deeply value our partnership with Bangladesh, and I hope this support is a testament to our robust and growing ties. https://t.co/zFgwJgQE9f