ঢাকা থেকে আইনি নোটিশ গেলো বলিউডে!

এমটিভি মিউজিক অ্যাওয়ার্ড ভিএমএ-এর পাঁচ ক্যাটাগরিতে মনোনয়ন পেয়েছে ‘ডায়নামাইট’ ও ‘বাটার’। এখন পর্যন্ত ভিএমএ-এর ইতিহাসে এটাই সবচেয়ে বেশি মনোনয়ন।

‘ডায়নামাইট’ পেয়েছে বর্ষসেরা গানের মনোনয়ন। এ ছাড়া সেরা পপ, সেরা কে-পপ, সেরা কোরিওগ্রাফি ও সেরা সম্পাদনার জন্য পেয়েছে ‘বাটার’।

তবে ‘আর্টিস্ট অব দ্য ইয়ার’-এর তালিকায় স্থান না পাওয়ায় বিটিএস ভক্তরা ক্ষুব্ধ।

এদিক আরেকটা সুসংবাদ হলো এখন থেকে অফিসিয়াল স্যামসাং গ্যালাক্সি ফোনের সাউন্ড হবে বিটিএস সদস্য সুগা (বিটিএস-এর সদস্য)-এর কম্পোজ করা জিঙ্গেল। ২০১১ সালে রচিত জিঙ্গেলটি এখন থেকে সব স্যামসাং ফোনের ডিফল্ট রিংটোন হিসেবে থাকবে।

