জয়লাভ, কারাবরণ কিংবা মৃত্যু ছাড়া পথ নেই: বলসোনারো

আফগানিস্তানে তালেবান শাসনের অধীনে ছেলে ও মেয়েরা এক সঙ্গে পড়তে পারবে না। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি আফগান সাংবাদিকদের বরাতে রবিবার জানিয়েছে, এই বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে তালেবান।

Acting Taliban Minister of Higher Education:

Girls and boys will no longer be able to study together in universities and will continue to study in separate classes in accordance with Islamic law.