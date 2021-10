১৪ শর্তে আরিয়ানের জামিন, সঙ্গে শাহরুখের নতুন সিদ্ধান্ত!

মুম্বাইয়ের সবচেয়ে অভিজাত ভবনের একটি মান্নাত; বলিউড ‘বাদশাহ’ শাহরুখ খানের অট্টালিকা। সেখানে গত কয়েকদিন ধরেই ছিল ভিড়। তবে মনে ছিল বিষাদ। গতকাল (২৯ অক্টোবর) থেকে সে বিষাদ বিমলানন্দে রূপ নিয়েছে। কারণ সত্যি সত্যি ফিরেছেন ‘বাদশাহ’পুত্র আরিয়ান খান।

২৮ দিনের দীর্ঘ অপেক্ষা পেরিয়ে অবশেষে ঘরে ফেরা। আর্থার রোড জেলের বন্দিদশা কাটিয়ে আজ (৩০ অক্টোবর) সকালে ফেরেন তিনি।

জেল থেকে বাড়ির রাস্তা— পুরোটাজুড়েই সহস্র মানুষের ঢল। রোদে পুড়ে অপেক্ষা করেছেন শাহরুখভক্তরা। কিং খানের ছেলেকে শুধু এক ঝলক দেখতে চেয়ে তাদের এই মচ্ছব। ছিল আবেগও। ধীরলয়ে চলা আরিয়ানের সাদা গাড়ির পেছনে সারাটা পথ অনেকেই ছুটেছেন। আর মান্নাতের সামনে তো রীতিমতো হয়েছে উৎসব। বেজেছে বাদ্যি, ছিটানো হয়েছে ফুল।

দেখা যায়, শাহরুখ-আরিয়ানের ছবিতে তৈরি ব্যানার হাতে গলা ফাটাচ্ছে একদল। তাতে লেখা, ‘তোমাকে স্বাগত রাজপুত্র।’

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের বিবরণী মতে, শনিবার সকাল থেকেই আরিয়ানের পথ চেয়ে এক সাধু বসে রয়েছেন মান্নাতের সামনে। ছিল অনেকেরই প্রার্থনা। শাহরুখের পাশাপাশি তার পরিবারের সঙ্গেও যেন তারা একসূত্রে বাঁধা।

অন্যদিকে, চাপা উত্তেজনা ছিল মান্নাতের ভেতরেও। গত চার সপ্তাহ ধরে ছেলের ওপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেল তা অজানা নয় তারকা দম্পতি শাহরুখ-গৌরির। সেই কারণেই ‘রাজপুত্র’র জন্য সবরকম বন্দোবস্ত করে রাখছেন বাবা-মা। শুক্রবার (২৮ অক্টোবর) বিকালে মান্নাতের ছাদজুড়ে ছিল আলোর রোশনাই। করা হচ্ছে আরিয়ানের প্রিয় খাবার। আর অবশ্যই সেখানে থাকছে ক্ষীর। যা আরিয়ান না আসা পর্যন্ত রান্না না করার ঘোষণা দিয়েছিলেন মা গৌরি খান।

