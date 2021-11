সোহানকে আউট করা হাসান আলীকে নিয়ে বিতর্ক (ভিডিও)

বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচসেরা পারফরম্যান্স ছিল পাকিস্তানি পেসার হাসান আলীর। প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ২২ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন। বাংলাদেশের ইনিংস মেরামতে ভূমিকা রাখা নুরুল হাসান সোহানের উইকেটটিও নিয়েছেন তিনি। ম্যাচসেরা পারফরম্যান্সে প্রশংসায় ভাসলেও হাসান আলীর ক্রিকেটীয় চেতনা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে।

মূলত ১৬.৫ ওভারে নুরুল হাসানকে আউট করার পর তিনি যেভাবে সেন্ড অফ বা সাজঘরের পথ দেখিয়েছেন- ঠিক রূঢ় এই আচরণটিকেই ক্রিকেট ভক্তরা নিতে পারছেন না। অবশ্য অনেকে এর প্রশংসা করলেও পাকিস্তানি ভক্তরাও টুইটারে তার সমালোচনা করেছেন। সাজ্জাল নামের একজন টুইটারে বলেছেন, ‘নিম্ন শ্রেণির মানুষ। বোলিং হয় না এর ওপর বেয়াদবি। নিজের সীমানা জানা উচিত।’

আসতুতে নামের আইডি থেকে একজন লিখেছেন, ‘এসব সস্তা অঙ্গভঙ্গি না করে ম্যাচে মনোযোগ দেওয়া উচিত।’ আবার তার প্রশংসাও ঝরেছে এই আচরণে। সৈয়দ মুবাশার গারদেজি ওই মুহূর্তের ভিডিওসহ পোস্ট করে লিখেছেন, ‘ম্যান অব দ্য ম্যাচ। তুমি করে দেখিয়েছো হাসান আলী।’

হাসান আলীর ম্যাচসেরা বোলিংয়েই পাকিস্তান প্রথম টি-টোয়েন্টি জিতেছে ৪ উইকেটে। বাংলাদেশকে ৭ উইকেটে ১২৭ রানে রুখে দিতে বড় অবদান ছিল এই পেসারের। এছাড়া মোহাম্মদ ওয়াসিম ২৪ রানে নেন ২ উইকেট।

