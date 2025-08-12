পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি দেওয়া হবে: বাণিজ্য উপদেষ্টা

স্থানীয় বাজারে সরবরাহ বাড়াতে পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) দুপুরে সচিবালয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের রফতানি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ সংক্রান্ত সভা শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা জানান।
বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, ‘চাহিদা ও জোগানের ভিত্তিতে এবার পেঁয়াজ আমদানি করা হবে। শুধু ভারত থেকে নয়, ব্যবসায়ীরা যেখান থেকে আমদানি করতে চাইবেন, সেখান থেকেই অনুমতি দেওয়া হবে। আমাদের মূল উদ্দেশ্য পেঁয়াজের দাম কমানো ও সরবরাহ বৃদ্ধি করা। এজন্য যেখান থেকে দাম কম পাওয়া যাবে, সেখান থেকেই পেঁয়াজ আমদানি করা হবে। দাম কমাতে আমাদের যতটুকু আমদানি করা দরকার, ততোটুকুই আমদানি করা হবে। এ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনও দেশ নেই।’
গত এক সপ্তাহের ব্যবধানে পেঁয়াজের দাম কেজিতে ২০ থেকে ২৫ টাকা টাকা বেড়ে যাওয়ায় সরকার পেঁয়াজ আমদানির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে আমদানির দিনক্ষণ ও পরিমাণ এখনও জানানো হয়নি।
দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে রফতানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব কিনা জানতে চাইলে উপদেষ্টা বলেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খুব খারাপ বলার সুযোগ নেই। শুল্ক কমানোর সব প্রচেষ্টা চলমান রয়েছে। আমরা আশা করছি ইতিবাচক ফলাফল আসবে, যদিও বিষয়টি অনেকটাই নির্ভর করে যারা এটি আরোপ করেছেন তাদের ওপর। বাণিজ্য ঘাটতিও কমবে।
ভারতের নিষেধাজ্ঞায় কোনও প্রভাব পড়বে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, ভারতের নিষেধাজ্ঞার কোনও প্রভাব পড়বে না।