নগদকে পাঠানো চিঠি নিয়ে বিভ্রান্তি: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্পষ্টীকরণ

বাংলাদেশ ব্যাংক সম্প্রতি মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) প্রতিষ্ঠান ‘নগদ’-কে পাঠানো একটি চিঠি ঘিরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বিভ্রান্তিকর তথ্যের বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা দিয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক আরিফ হোসেন খানের পাঠানো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ব্যাখ্যায় জানানো হয়েছে, পেমেন্ট সিস্টেমস ডিপার্টমেন্ট (ডিভিশন-৩) দেশের ১৩টি কার্যরত এমএফএস প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেনে সংঘটিত জালিয়াতি ও গ্রাহক অভিযোগের তথ্য নিয়মিতভাবে সংগ্রহ করে। এই তথ্যের ভিত্তিতে গ্রাহক সচেতনতা বাড়াতে এবং জাল-জালিয়াতি প্রতিরোধে প্রতিষ্ঠানগুলোকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শসহ বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়।
এই ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবেই ২০২৫ সালের জানুয়ারি-মার্চ সময়ে ‘নগদ লিমিটেড’-এর লেনদেনে সংঘটিত গ্রাহক প্রতারণা ও জালিয়াতির ঘটনাসংক্রান্ত তথ্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে।
বাংলাদেশ ব্যাংক স্পষ্ট করেছে, পাঠানো চিঠিতে কেবল গ্রাহকের সঙ্গে সংঘটিত প্রতারণা ও জালিয়াতির তথ্য উল্লেখ রয়েছে। সেখানে এমএফএস প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংঘটিত কোনও জালিয়াতির অভিযোগ নেই।
কেন্দ্রীয় ব্যাংক সকলকে এই বিষয়ে বিভ্রান্ত না হতে এবং সঠিক তথ্য যাচাই করে গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছে।