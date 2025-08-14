X
বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫
৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
নগদকে পাঠানো চিঠি নিয়ে বিভ্রান্তি: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্পষ্টীকরণ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৪১আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৪৪
বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশ ব্যাংক সম্প্রতি মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) প্রতিষ্ঠান ‘নগদ’-কে পাঠানো একটি চিঠি ঘিরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বিভ্রান্তিকর তথ্যের বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা দিয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক আরিফ হোসেন খানের পাঠানো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ব্যাখ্যায় জানানো হয়েছে, পেমেন্ট সিস্টেমস ডিপার্টমেন্ট (ডিভিশন-৩) দেশের ১৩টি কার্যরত এমএফএস প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেনে সংঘটিত জালিয়াতি ও গ্রাহক অভিযোগের তথ্য নিয়মিতভাবে সংগ্রহ করে। এই তথ্যের ভিত্তিতে গ্রাহক সচেতনতা বাড়াতে এবং জাল-জালিয়াতি প্রতিরোধে প্রতিষ্ঠানগুলোকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শসহ বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়।

এই ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবেই ২০২৫ সালের জানুয়ারি-মার্চ সময়ে ‘নগদ লিমিটেড’-এর লেনদেনে সংঘটিত গ্রাহক প্রতারণা ও জালিয়াতির ঘটনাসংক্রান্ত তথ্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক স্পষ্ট করেছে, পাঠানো চিঠিতে কেবল গ্রাহকের সঙ্গে সংঘটিত প্রতারণা ও জালিয়াতির তথ্য উল্লেখ রয়েছে। সেখানে এমএফএস প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংঘটিত কোনও জালিয়াতির অভিযোগ নেই।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক সকলকে এই বিষয়ে বিভ্রান্ত না হতে এবং সঠিক তথ্য যাচাই করে গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক
উত্তর ভারতে ভারী বৃষ্টি, দিল্লিতে বন্যা ও যানজট, রেড অ্যালার্ট জারি
এলডিসি থেকে উত্তরণে সময় বাড়ানোর দাবি ব্যবসায়ীদের
নিবন্ধনের জন্য ইসির বাছাই প্রক্রিয়া নিয়ে নেজামে ইসলাম পার্টির প্রশ্ন
পাথর লুটের ঘটনায় চেয়ারম্যান আটক
পুলিশের সামনে কেউ অস্ত্র বের করলে বুকে-পিঠে-মাথায় গুলি করার নির্দেশ
ঢাবিতে গেট ভেঙে নারী শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে নেতৃত্বে কারা?
এনবিআরে ব্যাপক রদবদল
রূপলাল-প্রদীপ হত্যার নতুন ভিডিও নিয়ে তোলাপাড়, ৮ পুলিশ বরখাস্ত
কৃষি খাতকে দখলে নিতে চায় যুক্তরাষ্ট্র: শঙ্কা ফরিদা আখতারের
