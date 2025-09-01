বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরকে 

অফিসিয়াল কর্মসূচিতে অংশ নিতে বিদেশগামী ফ্লাইটে ওঠার মুহূর্তে বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর ড. মো. হাবিবুর রহমানকে। রবিবার (৩১ আগস্ট) বিকাল ৫টার ফ্লাইটে নামিবিয়া যাওয়ার কথা ছিল তার। ওই অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আরও ১০ কর্মকর্তা অংশ নিলেও তিনি যেতে পারেননি।
বিমানবন্দর সূত্রে জানা গেছে, ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করে বিমানে ওঠার অপেক্ষায় ছিলেন ড. হাবিবুর রহমান। শেষ মুহূর্তে ইমিগ্রেশন পুলিশ তাকে জানায়, সরকারের পক্ষ থেকে নির্দেশনা রয়েছে—তাকে বিদেশ গমন করতে দেওয়া যাবে না। এ ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেও শেষ পর্যন্ত তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।
জানা যায়, আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে ডেপুটি গভর্নর পদে নিয়োগ পান ড. হাবিবুর রহমান। সম্প্রতি অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে দুর্নীতির অনুসন্ধানে দুদককে পাঠানো তালিকায় সাবেক সরকারের সময়ে নিয়োগপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর, ডেপুটি গভর্নর এবং সরকারি-বেসরকারি ২৬ ব্যাংকের এমডি ও পরিচালকদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ওই তালিকা ইমিগ্রেশন পুলিশের কাছেও পাঠানো হয়েছে।
গত বছরের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভেতরে আন্দোলনের মুখে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন ডেপুটি গভর্নর কাজী ছাইদুর রহমান ও খুরশীদ আলম, বিএফআইইউ প্রধান মো. মাসুদ বিশ্বাস এবং নীতি উপদেষ্টা আবু ফরাহ মো. নাছের। তবে সাবেক সরকারের নিয়োগ পাওয়া ড. হাবিবুর রহমান ও নূরুন নাহার এখনও ডেপুটি গভর্নরের দায়িত্বে আছেন।
ড. হাবিবুর রহমান ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে ডেপুটি গভর্নর পদে নিয়োগ পান। এর আগে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ ছিলেন।