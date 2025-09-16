বিবিয়ানা বিদ্যুৎকেন্দ্র মেরামতের সিদ্ধান্ত, ব্যয় ৯০২ কোটি

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (বাবিউবো) আওতাধীন বিবিয়ানা বিদ্যুৎকেন্দ্র মেরামতের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এতে ব্যয় ধরা হয়েছে ৯০১ কোটি ৮৫ লাখ টাকার বেশি।
মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠকে এই অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, বিবিয়ানা দক্ষিণ ৪০০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎকেন্দ্রটির গ্যাস টারবাইন একটি অত্যাধুনিক মডেলের সিঙ্গেল স্যাপ্ট এবং সেলফ সিক্রোনাইজ সিফটিং ক্লচ সংবলিত বিদ্যুৎকেন্দ্র। বিদ্যুৎকেন্দ্রটির যন্ত্রাংশ সিমেন্স ছাড়া অন্য কেউ উৎপাদন করে না। তাছাড়া বিদ্যুৎকেন্দ্রের ওয়ারেন্টি পিরিয়ড শেষ হয়েছে।
দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি না থাকায় বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের নিজস্ব জনবল দ্বারা কেন্দ্রটির শিডিউল মেইনটেন্যান্সসহ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বান করা হলে একটি দরপত্র জমা পড়ে। দরপত্রের সব প্রক্রিয়া শেষে টিইসি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সুপারিশের আলোকে দরদাতা প্রতিষ্ঠান কনসোর্টিয়াম অব সিমেন্স এনার্জি গ্লোবাল জিএমবিএইচ অ্যান্ড কে. জি. জার্মানি অ্যান্ড সিমেন্স এনার্জি বাংলাদেশ লিমিটেডের কাছ থেকে এই সেবা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এতে ব্যয় হবে ৯০১ কোটি ৮৫ লাখ ৬৯ হাজার ৩৫৩ টাকা।
বৈঠকে বিদ্যুৎ বিভাগের এক প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ‘বাপবিবো’র বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতাবর্ধন (খুলনা বিভাগ) শীর্ষক প্রকল্পের প্যাকেজ নম্বর-১১ এর আওতায় ৪টি নতুন ৩৩/১১ কেভি ১*১০/১৪ এমভিএ জিআইএস টাইপ বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র নির্মাণের ক্রয় প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি।