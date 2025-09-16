X
মঙ্গলবার, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বিবিয়ানা বিদ্যুৎকেন্দ্র মেরামতের সিদ্ধান্ত, ব্যয় ৯০২ কোটি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:২২আপডেট : ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:২২
বিবিয়ানা বিদ্যুৎকেন্দ্র/সংগৃহীত

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (বাবিউবো) আওতাধীন বিবিয়ানা বিদ্যুৎকেন্দ্র মেরামতের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এতে ব্যয় ধরা হয়েছে ৯০১ কোটি ৮৫ লাখ টাকার বেশি।

মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠকে এই অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, বিবিয়ানা দক্ষিণ ৪০০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎকেন্দ্রটির গ্যাস টারবাইন একটি অত্যাধুনিক মডেলের সিঙ্গেল স্যাপ্ট এবং সেলফ সিক্রোনাইজ সিফটিং ক্লচ সংবলিত বিদ্যুৎকেন্দ্র। বিদ্যুৎকেন্দ্রটির যন্ত্রাংশ সিমেন্স ছাড়া অন্য কেউ উৎপাদন করে না। তাছাড়া বিদ্যুৎকেন্দ্রের ওয়ারেন্টি পিরিয়ড শেষ হয়েছে।

দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি না থাকায় বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের নিজস্ব জনবল দ্বারা কেন্দ্রটির শিডিউল মেইনটেন্যান্সসহ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বান করা হলে একটি দরপত্র জমা পড়ে। দরপত্রের সব প্রক্রিয়া শেষে টিইসি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সুপারিশের আলোকে দরদাতা প্রতিষ্ঠান কনসোর্টিয়াম অব সিমেন্স এনার্জি গ্লোবাল জিএমবিএইচ অ্যান্ড কে. জি. জার্মানি অ্যান্ড সিমেন্স এনার্জি বাংলাদেশ লিমিটেডের কাছ থেকে এই সেবা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এতে ব্যয় হবে ৯০১ কোটি ৮৫ লাখ ৬৯ হাজার ৩৫৩ টাকা।

বৈঠকে বিদ্যুৎ বিভাগের এক প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ‘বাপবিবো’র বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতাবর্ধন (খুলনা বিভাগ) শীর্ষক প্রকল্পের প্যাকেজ নম্বর-১১ এর আওতায় ৪টি নতুন ৩৩/১১ কেভি ১*১০/১৪ এমভিএ জিআইএস টাইপ বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র নির্মাণের ক্রয় প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি।

/এসআই/এমএইচআর/
বিষয়:
বিদ্যুৎ কেন্দ্রউপদেষ্টা
সম্পর্কিত
দুর্গাপূজার প্রস্তুতি নিয়ে হিন্দু ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার বৈঠক
উপদেষ্টার উপস্থিতিতে প্রেজেন্টেশনে শেখ মুজিব ও শেখ হাসিনার ছবি প্রদর্শন
বরেণ্য শিল্পী ফরিদা পারভীনের মৃত্যুতে সংস্কৃতি উপদেষ্টার শোক
সর্বশেষ খবর
‘জাতিসংঘের সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয়ে ফিলিস্তিন যোগাযোগ করেনি’
‘জাতিসংঘের সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয়ে ফিলিস্তিন যোগাযোগ করেনি’
ফরিদপুরের ভাঙ্গায় বিক্ষোভ-অবরোধ শনিবার পর্যন্ত স্থগিত
ফরিদপুরের ভাঙ্গায় বিক্ষোভ-অবরোধ শনিবার পর্যন্ত স্থগিত
গুলিস্তানে আ.লীগের ঝটিকা মিছিল, ‘স্থানীয়দের’ ধাওয়ায় আটক ৫
গুলিস্তানে আ.লীগের ঝটিকা মিছিল, ‘স্থানীয়দের’ ধাওয়ায় আটক ৫
হেফাজতে দুই নাগরিকের মৃত্যুতে আসকের গভীর উদ্বেগ
হেফাজতে দুই নাগরিকের মৃত্যুতে আসকের গভীর উদ্বেগ
সর্বাধিক পঠিত
দুই জেলার ডিসি প্রত্যাহার
দুই জেলার ডিসি প্রত্যাহার
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক টিকবে তো?
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক টিকবে তো?
জুলাই সনদ নিয়ে মতামত চূড়ান্ত বিএনপির, স্থায়ী কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত
জুলাই সনদ নিয়ে মতামত চূড়ান্ত বিএনপির, স্থায়ী কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত
এনআইডি সংশোধনে একাধিক জন্মসনদ নিয়ে বিপাকে ইসি
এনআইডি সংশোধনে একাধিক জন্মসনদ নিয়ে বিপাকে ইসি
কক্সবাজারের নতুন ডিসি আ. মান্নান
কক্সবাজারের নতুন ডিসি আ. মান্নান
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media