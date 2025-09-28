X
রবিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৩ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

তিনটির বেশি ব্যাংকের শরিয়াহ সুপারভাইজরি কমিটিতে নয়: বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলা ট্রিবিউন রির্পোট
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৪০আপডেট : ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৪০
বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশ ব্যাংক  রবিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) দেশের সব ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীর কাছে একটি নতুন নির্দেশনা পাঠিয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে, একই সময়ে তিনটির বেশি ব্যাংকের শরিয়াহ সুপারভাইজরি কমিটির সদস্য হিসেবে কোনও ইসলামিক স্কলার নিয়োগ পেতে পারবেন না।

নির্দেশনার মধ্যে আরও বলা হয়েছে, এই পদে মনোনীত ব্যক্তিকে অবশ্যই ইসলামিক বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে। একজন সদস্যকে প্রতি মাসে ২৫ হাজার টাকা সম্মানী এবং প্রতি সভায় উপস্থিতির জন্য সর্বোচ্চ ৮ হাজার টাকা দেওয়া হবে। ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ এই কমিটির সদস্য নিয়োগ ও অপসারণের একমাত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান।

দেশে বর্তমানে ১০টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক রয়েছে। এছাড়া প্রচলিত ধারার ১৭টি ব্যাংকের ইসলামিক ব্যাংকিং উইন্ডো বা শাখা রয়েছে। সব ব্যাংকের জন্যই শরিয়াহ সুপারভাইজরি কমিটি থাকা বাধ্যতামূলক।

বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা জানান, এই কমিটি ব্যাংকের শরিয়াহ নীতি প্রণয়ন ও কার্যক্রম পরিপালনের দায়িত্বে থাকে। তবে, বর্তমানে একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ ১৭টি ব্যাংকের শরিয়াহ সুপারভাইজরি কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এমন পরিস্থিতিতে সময় ও মনোযোগের অভাবে তারা কার্যকর ও স্বাধীন মতামত দিতে পারছেন না। অনেক ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র উপস্থিতির ভিত্তিতে সম্মানী গ্রহণের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

নতুন সার্কুলারে বলা হয়েছে, প্রতিটি ব্যাংকের শরিয়াহ সুপারভাইজরি কমিটিতে ৩ থেকে ৫ জন সদস্য থাকবে। ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ থেকে সদস্য মনোনয়নের আগে বাংলাদেশ ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগে পূর্ণ জীবনবৃত্তান্ত এবং পর্ষদের অনুমোদনের অনুলিপি পাঠাতে হবে। একজন সদস্য সর্বোচ্চ তিন বছরের জন্য নিয়োগ পাবেন। এর মধ্যে একজনকে চেয়ারম্যান করা হবে। মেয়াদ শেষ হলে কর্মদক্ষতা ও অন্যান্য গুণাবলির ভিত্তিতে পুনঃনিযুক্তি সম্ভব। তবে, কোনও ব্যক্তি একই ব্যাংকে ৬ বছর দায়িত্ব পালন করলে পরবর্তী পুনঃনিয়োগের আগে দুই বছর বিরতি বাধ্যতামূলক।

বাংলাদেশ ব্যাংকের এই নির্দেশনা ইসলামী ব্যাংকিং খাতে স্বচ্ছতা, নিয়ন্ত্রক তত্ত্বাবধান এবং কার্যকর শরিয়াহ মানদণ্ড নিশ্চিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

/জিএম/আরআইজে/
বিষয়:
বাংলাদেশ ব্যাংকইসলামি ব্যাংকিং
সম্পর্কিত
রিজার্ভ সংরক্ষণে আইএমএফের শর্ত ফের পূরণ করলো বাংলাদেশ
আরটিজেএস লেনদেনের সময়সূচিতে পরিবর্তন আনলো বাংলাদেশ ব্যাংক
অন্তর্বর্তী সরকার দীর্ঘ হলে অর্থনীতির ক্ষতি বাড়বে: ড. ফাহমিদা খাতুন
সর্বশেষ খবর
এনবিআরের পরামর্শক কমিটি বিলুপ্ত
এনবিআরের পরামর্শক কমিটি বিলুপ্ত
‘অন্তর্বর্তী সরকার পতিত সরকারের ছেঁড়া জুতা পায়ে দিয়ে হাঁটার চেষ্টা করছে’
‘অন্তর্বর্তী সরকার পতিত সরকারের ছেঁড়া জুতা পায়ে দিয়ে হাঁটার চেষ্টা করছে’
দুর্গাপূজায় ২ লক্ষাধিক আনসার-ভিডিপি মোতায়েন, থাকছে প্রযুক্তিনির্ভর নিরাপত্তা
দুর্গাপূজায় ২ লক্ষাধিক আনসার-ভিডিপি মোতায়েন, থাকছে প্রযুক্তিনির্ভর নিরাপত্তা
খাগড়াছড়ির ঘটনায় পুলিশ-সেনাবাহিনীর ভূমিকা তদন্তের আহ্বান গণসংহতির
খাগড়াছড়ির ঘটনায় পুলিশ-সেনাবাহিনীর ভূমিকা তদন্তের আহ্বান গণসংহতির
সর্বাধিক পঠিত
আইএমএফের নতুন চাপে বাংলাদেশ
আইএমএফের নতুন চাপে বাংলাদেশ
হাজী সেলিমের বাড়িতে যৌথবাহিনীর অভিযান
হাজী সেলিমের বাড়িতে যৌথবাহিনীর অভিযান
চাল-সয়াবিন তেলে অস্থির হতে পারে নিত্যপণ্যের বাজার
চাল-সয়াবিন তেলে অস্থির হতে পারে নিত্যপণ্যের বাজার
বাংলাদেশি স্ক‌টিশ এম‌পি ফয়সল চৌধুরী দল থেকে বরখাস্ত
বাংলাদেশি স্ক‌টিশ এম‌পি ফয়সল চৌধুরী দল থেকে বরখাস্ত
পরীক্ষা দেওয়া নিয়ে ইসলামী ব্যাংকে কী হচ্ছে
পরীক্ষা দেওয়া নিয়ে ইসলামী ব্যাংকে কী হচ্ছে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media