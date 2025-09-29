যুব অর্থনীতিবিদ সমিতির সভাপতি নাসের, সাধারণ সম্পাদক তুহিন

বাংলাদেশ যুব অর্থনীতিবিদ সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন মোহাম্মদ জামাল আবু নাসের এবং সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন সফিকুল ইসলাম তুহিন।
গত শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর একটি রেস্তোরাঁয় সমিতির নতুন কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নবগঠিত কমিটি আগামী ২০২৬-২৭ মেয়াদে দায়িত্ব পালন করবে।
কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন- সহসভাপতি মো. মজিবুর রহমান, আবু মনসুর মোহাম্মদ সাইদুজ্জামান ও মো. নাজিম-উদ-দৌলা । কোষাধ্যক্ষ অ্যাডভোকেট মো. নজরুল ইসলাম, যুগ্ম সম্পাদক মাসুদ কাজী, সাংগঠনিক সম্পাদক মো. আলতাফ হোসেন, সহ-সম্পাদক মো. আশিকুর রহমান ও মো. মারুফুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক শেখ জাহিদুল ইসলাম, দফতর সম্পাদক মো. মোজাহিদ কবির রুমন।
কার্যনির্বাহী সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন- মো. আবুল খায়ের, মো. মাহমুদুল হাসান, মো. আইয়ুব আলী, মো. ইসমাইল, কাজী আসিফুল ইসলাম, মো. জালাল উদ্দিন, নুর নাহার সোমা, ফরিদা আক্তার ও ফারজানা ইসলাম।