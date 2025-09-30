অবসরে পাঠানো হলো এনবিআরের সদস্য কাজী মোস্তাফিজুর রহমানকে

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সদস্য (কাস্টমস রফতানি, বন্ড ও আইটি) কাজী মোস্তাফিজুর রহমানকে অবসরে পাঠিয়েছে সরকার। বয়স ৫৯ বছর পূর্ণ হওয়ায় মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) থেকে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ অনুযায়ী তার অবসরের প্রজ্ঞাপন জারি করেছে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, তিনি আগামী ১ অক্টোবর ২০২৫ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত অবসরোত্তর ছুটি (পিআরএল) ভোগ করবেন। এ সময় তিনি ১৮ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ লাম্পগ্রান্টসহ বিধি মোতাবেক অন্যান্য অবসর-সুবিধা প্রাপ্য হবেন।
রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে জারি করা এ প্রজ্ঞাপনে সই করেছেন অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সহকারী সচিব মো. মোবারক হোসেন।