স্বর্ণের ভরি ২ লাখ ৯ হাজার ১০১ টাকা

বাংলাদেশে স্বর্ণের দাম আবারও রেকর্ড পরিমাণ বেড়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে স্বর্ণের মূল্য বৃদ্ধির প্রভাব দেশের বাজারেও পড়েছে। এবার প্রতি ভরি ২২ ক্যারেটের সোনার দাম বেড়ে ৬ হাজার ৯০৭ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। নতুন দামের হিসাব অনুযায়ী, আগামীকাল বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) থেকে দেশের বাজারে ২২ ক্যারেটের সোনা বিক্রি হবে ২,০৯,১০১ টাকায়। বাংলাদেশের ইতিহাসে এটাই সর্বোচ্চ দাম স্বর্ণের।
বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস) বুধবার (৮ অক্টোবর) রাতে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, স্থানীয় বাজারে পিওর গোল্ডের (তেজাবি সোনা) দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বর্ণের মূল্য সমন্বয় করা হয়েছে।
নতুন দর অনুযায়ী অন্যান্য ক্যারেটের দামও নির্ধারিত হয়েছে:
- ২১ ক্যারেট সোনা: প্রতিভরি ১,৯৯,৫৯৪ টাকা
- ১৮ ক্যারেট সোনা: প্রতিভরি ১,৭১,০৮৮ টাকা
- সনাতন পদ্ধতির সোনা: প্রতিভরি ১,৪২,৩০১ টাকা
সোনার সঙ্গে রুপার দামও বৃদ্ধি পেয়েছে। নতুন দর অনুযায়ী:
- ২২ ক্যারেট রুপা: প্রতিভরি ৪,৬৫৪ টাকা
- ২১ ক্যারেট রুপা: প্রতিভরি ৪,৪৪৪ টাকা
- ১৮ ক্যারেট রুপা: প্রতিভরি ৩,৮০২ টাকা
- সনাতন পদ্ধতির রুপা: প্রতিভরি ২,৮৫৮ টাকা
বাজুস জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক বাজারের ওঠাপড়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভবিষ্যতেও স্থানীয় বাজারে স্বর্ণের মূল্য নির্ধারণ করা হবে।