X
মঙ্গলবার, ১৪ অক্টোবর ২০২৫
২৯ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

এক লাখ ৩০ হাজার টন সার কিনবে সরকার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:০৫আপডেট : ১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:০৫
এক লাখ ৩০ হাজার টন সার কিনবে সরকার

রাষ্ট্রীয় চুক্তিতে কানাডা, মরক্কো এবং উন্মুক্ত পদ্ধতিতে সৌদি আরব ও কাফকো থেকে এক লাখ ৩০ হাজার টন সার কিনবে সরকার। এতে মোট ব্যয় হবে ৭২২ কোটি ১৭ লাখ ৩৩ হাজার ৭২০ টাকা। এরমধ্যে ৭০ হাজার টন এমওপি, ৬০ হাজার টন ইউরিয়া সার রয়েছে।

মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠকে এই সার কেনার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

কানাডিয়ান কমার্শিয়াল করপোরেশন (সিসিসি) ও বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির আওতায় ৪০ হাজার মেট্রিক টন এমওপি সার কেনার অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি। এতে ব্যয় হবে ১৭৪ কোটি ৪২ লাখ টাকা। প্রতি মেট্রিক টন সারের দাম ধরা হয়েছে ৩৫৬.২৫ মার্কিন ডলার।

মরক্কোর ওসিপি নিউট্রিক্রপস এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির আওতায় ৮ম (ঐচ্ছিক-১ম) লটের ৩০ হাজার টন সার আমদানির ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদন দিয়েছে সরকার। এতে ব্যয় হবে ২০৮ কোটি ৮১ লাখ ৫৬ হাজার ২৪০ টাকা। এখানে প্রতি টন সারের দাম পড়বে ৫৬ হাজার ৮৬৭ মার্কিন ডলার।

এছাড়াও উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জন্য সৌদি আরবের সাবিক এগ্রি-নিউট্রিয়েন্টস কোম্পানি থেকে ৩০ হাজার মেট্রিক টন বাল্ক গ্র্যানুলার ইউরিয়া সার আমদানির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এতে ব্যয় হবে ১৫৫ কোটি ৪৫ লাখ ৪৩ হাজার ৪৮০ টাকা। এখানে প্রতি মেট্রিক টন সারের দাম ধরা হয়েছে ৪২২.৬৬ মার্কিন ডলার।

এছাড়া ২০২৫-২৬ অর্থবছরে কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড (কাফকো), বাংলাদেশের কাছ থেকে ষষ্ঠ লটে ৩০ হাজার টন ব্যাগড গ্র্যানুলার ইউরিয়া সার আমদানির প্রস্তাব অনুমোদন দিয়েছে সরকার। কাফকো থেকে এই সার কিনতে ব্যয় হবে ১৪৩ কোটি ৪৮ লাখ ৩৪ হাজার টাকা। প্রতি মেট্রিক টন সারের দাম পড়বে ৩৯০.৭৫ মার্কিন ডলার।

/আইএ/এমএইচআর/
বিষয়:
কৃষি সংবাদসার
সম্পর্কিত
রাজশাহীর বাজারে আগাম শীতের সবজি, ভালো দাম পেয়ে খুশি কৃষকরা
খুলনায় বাঁধ ভেঙে ডুবেছে দুই হাজার বিঘার আমন, হাজারো পরিবার পানিবন্দি
২ লাখ ৩০ হাজার টন সার আমদানির সিদ্ধান্ত
সর্বশেষ খবর
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের ‘মার্চ টু সচিবালয়’ কর্মসূচি শুরু
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের ‘মার্চ টু সচিবালয়’ কর্মসূচি শুরু
ফান্ড ফেরত যাওয়ার শঙ্কা নেই, বললেন ক্রীড়া উপদেষ্টা
৩০ কোটি টাকার ফিফা প্রজেক্টফান্ড ফেরত যাওয়ার শঙ্কা নেই, বললেন ক্রীড়া উপদেষ্টা
রাকসু নির্বাচন: শেষ দিনের প্রচারণায় জমজমাট ক্যাম্পাস
রাকসু নির্বাচন: শেষ দিনের প্রচারণায় জমজমাট ক্যাম্পাস
একনজরে চাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন
একনজরে চাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন
সর্বাধিক পঠিত
স্বর্ণের দাম আবারও বেড়েছে
স্বর্ণের দাম আবারও বেড়েছে
ফের রেকর্ড ছাড়ালো স্বর্ণ, ইতিহাসে সর্বোচ্চ রুপার দাম
ফের রেকর্ড ছাড়ালো স্বর্ণ, ইতিহাসে সর্বোচ্চ রুপার দাম
মোবাইল ও ব্যাংক হিসাবের মধ্যে টাকা পাঠানো আরও সহজ হলো
মোবাইল ও ব্যাংক হিসাবের মধ্যে টাকা পাঠানো আরও সহজ হলো
মিরাজদের ওয়ানডে বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে বিভ্রান্তিকর সংবাদ, যা বললো বিসিবি
মিরাজদের ওয়ানডে বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে বিভ্রান্তিকর সংবাদ, যা বললো বিসিবি
বাড়লো সয়াবিন তেলের দাম
বাড়লো সয়াবিন তেলের দাম
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media