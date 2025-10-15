X
বুধবার, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
৩০ আশ্বিন ১৪৩২
এনবিআরের ১২টি নতুন কমিশনারেট ও কাস্টমস হাউস গঠন

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৫ অক্টোবর ২০২৫, ০৯:৫১আপডেট : ১৫ অক্টোবর ২০২৫, ০৯:৫১
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)

রাজস্ব আহরণে গতি আনতে এবং করজাল সম্প্রসারণে বড় পদক্ষেপ নিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। কাস্টমস ও ভ্যাট অনুবিভাগের প্রশাসনিক সংস্কার, পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে ১২টি নতুন কমিশনারেট, কাস্টমস হাউস ও বিশেষায়িত ইউনিট গঠন করেছে এনবিআর। এ লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (আইআরডি) থেকে সোমবার একটি সরকারি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

নতুন কাঠামো অনুযায়ী, তিন ধাপে ৫টি নতুন মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) কমিশনারেট, ৪টি নতুন কাস্টমস হাউস এবং ৩টি বিশেষায়িত দফতর গঠন করা হবে। একইসঙ্গে বিদ্যমান কমিশনারেট ও কাস্টমস হাউসগুলোর কার্যক্রম সম্প্রসারণ, ঢাকা বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালের কাস্টমস কার্যক্রম এবং কাস্টমস ও ভ্যাট গোয়েন্দা ইউনিটের বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে।

নতুন ইউনিটগুলোতে মোট ৩,৫৯৭টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে—এর মধ্যে ৩৭৩টি ক্যাডার পদ এবং ৩,২২৪টি নন-ক্যাডার পদ। এনবিআর বলছে, এই পদক্ষেপের ফলে কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, কর আহরণ প্রক্রিয়া আরও কার্যকর হবে এবং কর-জিডিপি অনুপাত বাড়বে।

এনবিআরের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘করজাল সম্প্রসারণ ও সেবার মান উন্নয়নের মাধ্যমে রাজস্ব আহরণ বাড়িয়ে জাতীয় অর্থনীতিতে স্বনির্ভরতা অর্জনই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। এর ফলে ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত হবে, বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত হবে।’

প্রশাসনিক এই সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নে এনবিআরের প্রস্তাবের পর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অনুমোদন নেওয়া হয়। প্রয়োজনীয় সব প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সম্পন্নের পর অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে আদেশ জারি করা হয়।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আশা করছে, নতুন কমিশনারেট ও কাস্টমস হাউসগুলোর কার্যক্রম শুরু হলে রাজস্ব সংগ্রহে নতুন মাত্রা যোগ হবে এবং পরোক্ষ কর ব্যবস্থাপনা আরও গতিশীল ও কার্যকর হবে।

