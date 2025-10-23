ইসলামি ডিজিটাল ব্যাংক করতে চায় আকিজ রিসোর্স

দেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী আকিজ রিসোর্স শরিয়াহভিত্তিক একটি ডিজিটাল ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে। ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা পুনরুদ্ধার এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে সহজে ঋণ পৌঁছানোর লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি ‘মুনাফা ডিজিটাল ব্যাংক’ নামে ব্যাংকটি চালু করতে চায়।
বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) রাজধানীর গুলশানের লিংক রোডে আকিজ হাউসে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় এ তথ্য জানান আকিজ রিসোর্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেখ জসিম উদ্দিন।
সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন আকিজ রিসোর্সের চিফ বিজনেস ডেভেলপমেন্ট অফিসার তৌফিক হাসান, চিফ ডিজিটাল ও ইনোভেশন অফিসার ফিরোজ কবির, চিফ পিপল অফিসার মোহাম্মদ আফসার উদ্দিন এবং আকিজ আই-বিওএসের সিইও এস কে মো. জায়েদ বিন রশিদ।
শেখ জসিম উদ্দিন বলেন, ‘ডিজিটাল ব্যাংকের অনুমোদন পেলে দেশের আর্থিক খাতে আমূল পরিবর্তন আনতে পারবো। গ্রামের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও কৃষক যারা বর্তমানে ঋণ সুবিধা থেকে বঞ্চিত, তাদের কাছে সহজে অর্থ পৌঁছে দেওয়া হবে।’
তিনি আরও বলেন, ‘আকিজ গ্রুপের ৮৫ বছরের সুনাম ও অভিজ্ঞতা রয়েছে। আমরা এমন কিছু করতে চাই না, যা সেই সুনাম ক্ষুণ্ন করে। শরিয়াহভিত্তিক নীতির মাধ্যমেই ডিজিটাল ব্যাংক পরিচালিত হবে—এটা আমাদের পারিবারিক ও ব্যবসায়িক নীতির অংশ।’
বিদেশি অংশীদার যুক্ত হবে
আকিজ রিসোর্স জানায়, প্রস্তাবিত মুনাফা ডিজিটাল ব্যাংকে অংশীদার হিসেবে যুক্ত হবেন অভিজ্ঞ বিদেশি উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠান। ব্যাংকটির মাধ্যমে টাকা স্থানান্তরে কোনো খরচ দিতে হবে না। পাশাপাশি অতিক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা (এসএমই) এবং আবাসন খাতে বিশেষ ঋণ সুবিধা দেওয়া হবে। শিগগিরই বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে অনুমোদনের জন্য আবেদন করা হবে বলে জানান কর্মকর্তারা।
আকিজ রিসোর্সের অগ্রযাত্রা
সভায় প্রতিষ্ঠানটির বিকাশযাত্রা সম্পর্কেও তথ্য উপস্থাপন করা হয়। জানানো হয়, আকিজ গ্রুপ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া চারটি প্রতিষ্ঠান নিয়ে গড়ে ওঠে আকিজ রিসোর্স, যার প্রাথমিক মূল্য ছিল ২ হাজার ২০০ কোটি টাকা এবং কর্মী ছিল ৩ হাজার। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০টিতে; কর্মী সংখ্যা প্রায় ১০ হাজার এবং মূল্য প্রায় ১২ হাজার ২০০ কোটি টাকা।
আকিজ রিসোর্স বর্তমানে লজিস্টিক, প্রযুক্তি, ভোগ্যপণ্য, ট্রেডিং, কৃষি, সেবা, প্রকৌশল, অটোমোবাইল, গণমাধ্যম, স্বাস্থ্য ও নির্মাণসহ নানা খাতে ব্যবসা পরিচালনা করছে। প্রতিষ্ঠানটির সব ব্যবসাই প্রযুক্তিনির্ভর এবং কাগজবিহীন পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় বলে জানানো হয়।
সভায় বক্তারা বলেন, এই অভিজ্ঞতাকেই কাজে লাগিয়ে আকিজ রিসোর্স এখন শরিয়াহভিত্তিক ডিজিটাল ব্যাংক খাতে প্রবেশ করতে চায়।