শিল্পে ডিজিটাল রূপান্তর অপরিহার্য: বিসিআই সভাপতি

শিল্প ও ব্যবসায়িক খাতে প্রযুক্তিনির্ভর রূপান্তর এখন সময়ের দাবি বলে উল্লেখ করেছেন বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিআই) সভাপতি আনোয়ার-উল আলম চৌধুরী (পারভেজ)।
তিনি বলেন, “আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের এই যুগে প্রযুক্তি যেভাবে দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে, ঠিক সেভাবেই আমাদের শিল্প ও ব্যবসায়িক খাতেও পরিবর্তন আনতে হবে। ক্লাউড কম্পিউটিং বিশ্বব্যাপী ব্যবসাকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাচ্ছে। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে আমাদেরও স্বয়ংক্রিয়তা, ডেটা-ড্রিভেন সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ক্লাউডভিত্তিক সমাধানের ওপর নির্ভরতা বাড়াতে হবে।”
শনিবার (২৫ অক্টোবর ) রাজধানীর বিসিআই বোর্ডরুমে অনুষ্ঠিত “ক্লাউড কম্পিউটিং ফর ইন্ডাস্ট্রি/বিজনেসেস: ড্রাইভিং ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন অ্যান্ড সাইবার সিকিউরিটি মেজারস ফর ইন্ডাস্ট্রি/বিজনেসেস” শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় তিনি এসব কথা বলেন।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব শীষ হায়দার চৌধুরী।
কর্মশালায় আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তিরজোক প্রাইভেট লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রিফাত রহমান, অনলাইনের মাধ্যমে যুক্ত ছিলেন জাতীয় ডিজিটাল নিরাপত্তা সংস্থার প্রাক্তন মহাপরিচালক মো. খায়রুল আমিন। এতে বিসিআই’র সদস্যসহ বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান থেকে ২৫ জন প্রতিনিধি অংশ নেন।
বিসিআই সভাপতি আনোয়ার-উল আলম চৌধুরী আরও বলেন, “প্রযুক্তির ব্যবহার যত বাড়ছে, সাইবার ঝুঁকিও তত বাড়ছে। প্রতিনিয়ত আমাদের ব্যবসা হুমকির মুখে পড়ছে। তাই ক্লাউড ব্যবহারের পাশাপাশি সাইবার সিকিউরিটি নিশ্চিত করা এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিসিআই নিয়মিতভাবে শিল্পায়ন, বাণিজ্য এবং ব্যবসা-বান্ধব আইন ও নীতিমালা বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন করে আসছে—আজকের কর্মশালাও সেই ধারাবাহিকতার অংশ।”
প্রধান অতিথির বক্তব্যে আইসিটি সচিব শীষ হায়দার চৌধুরী বলেন, “দেশের মানুষের ডেটা সুরক্ষা ও সাইবার নিরাপত্তার জন্য আইসিটি বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করছে। আমরা একাডেমিশিয়ান, বেসরকারি খাত ও সরকারি সংস্থার মধ্যে সমন্বয় তৈরি করে বাস্তবসম্মত আইন ও নীতিমালা প্রণয়নে কাজ করছি।”
তিনি আরও বলেন, “সরকারি দপ্তরগুলোর সেবা প্রদানের পদ্ধতিতে স্বচ্ছতা ও দায়িত্ববোধ আনতে হবে। দেশের ডিজিটাল রূপান্তরে বেসরকারি খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে, তাই আইসিটি বিভাগ ভবিষ্যতেও সর্বোচ্চ সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে।”
কর্মশালার দ্বিতীয় পর্বে রিফাত রহমান “ক্লাউড কম্পিউটিং ফর ইন্ডাস্ট্রি/বিজনেসেস: ড্রাইভিং ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন” বিষয়ে উপস্থাপনা দেন এবং অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্নের উত্তর দেন। ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে মো. খায়রুল আমিন “সাইবার সিকিউরিটি মেজারস ফর ইন্ডাস্ট্রি/বিজনেসেস” বিষয়ে বক্তব্য দেন।
বিসিআই পরিচালক ড. দেলোয়ার হোসেন রাজা অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করেন।
অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বিসিআই’র সেক্রেটারি জেনারেল ড. মো. হেলাল উদ্দিন।