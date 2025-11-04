অনলাইন জুয়ার লেনদেন বন্ধে এমএফএসগুলোকে জরুরি নির্দেশ দিল বাংলাদেশ ব্যাংক

অনলাইন জুয়া-সংক্রান্ত অবৈধ আর্থিক লেনদেন বন্ধ করতে দেশের মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে জরুরি পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের (আইসিটি) নির্দেশনা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাংক সম্প্রতি ১৩টি এমএফএস অপারেটরকে এ সংক্রান্ত চিঠি দিয়েছে।
চিঠিতে বাংলাদেশ ব্যাংক সন্দেহজনক অ্যাকাউন্টগুলোর একটি তালিকা প্রণয়ন, টাস্কফোর্স গঠন এবং এআই-ভিত্তিক স্বয়ংক্রিয় মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করার নির্দেশ দিয়েছে। পাশাপাশি জুয়া-সংক্রান্ত অভিযোগ নিবন্ধনের জন্য একটি পাবলিক রিপোর্টিং পোর্টাল ও হেল্পলাইন খোলার ব্যবস্থাও করতে বলা হয়েছে।
বাংলাদেশ ব্যাংক এই বিষয়ে কড়া অবস্থান নেওয়ার পাশাপাশি সমস্যার পর্যালোচনার অংশ হিসেবে আগামী ৬ নভেম্বর সাতটি এমএফএস অপারেটরের সঙ্গে বৈঠক করার পরিকল্পনা করেছে—চলমান নিয়ন্ত্রণ, মনিটরিং ব্যবস্থার সক্ষমতা ও প্রয়োজনীয় সহায়তা আলোচনা করা হবে।