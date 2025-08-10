X
রবিবার, ১০ আগস্ট ২০২৫
২৬ শ্রাবণ ১৪৩২
রিজার্ভ বাড়াতে ১১ ব্যাংক থেকে ডলার কিনলো বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১০ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৪৭আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৪৭
ডলার (ছবি: সংগৃহীত)

বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে সাম্প্রতিক সময়ে উত্থান লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই রিজার্ভ বাড়াতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ১১টি ব্যাংক থেকে ৮৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার কিনেছে। এর ফলে রবিবার (১০ আগস্ট) বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, মোট রিজার্ভ (গ্রস) দাঁড়িয়েছে ৩০ দশমিক ২৪৮ বিলিয়ন ডলার। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) নির্ধারিত হিসাবপদ্ধতি বিপিএম৬ অনুসারে, এই পরিমাণ ২৫ দশমিক ২৩২ বিলিয়ন ডলার।

একই দিনে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ফরেন এক্সচেঞ্জ (এফএক্স) নিলাম কমিটি একাধিক মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতিতে (মাল্টিপল প্রাইস অকশন) ১১টি ব্যাংক থেকে মোট ৮৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার কিনেছে। ডলারের বিনিময় হার ছিল প্রতি ডলার ১২১ দশমিক ৪৭ থেকে ১২১ দশমিক ৫০ টাকার মধ্যে, যেখানে সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য হার (কাট-অফ) নির্ধারণ করা হয় ১২১ দশমিক ৫০ টাকা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এই ডলার কেনা কোনও তাৎক্ষণিক সংকট মোকাবিলার জন্য নয়, বরং এটি বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে স্থিতিশীলতা আনা, বাজারের মনস্তাত্ত্বিক চাপ কমানো এবং রিজার্ভকে ধীরে ধীরে শক্তিশালী করার একটি কৌশল।

বিশ্লেষকদের মতে, গত এক বছর ধরে ডলার বিক্রি করে বাজারে সরবরাহ বজায় রাখলেও— সম্প্রতি উল্টো কৌশল নিয়ে বাজার থেকে ডলার কেনা শুরু করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এতে স্বল্পমেয়াদে রিজার্ভে কিছুটা ইতিবাচক প্রভাব পড়লেও দীর্ঘমেয়াদে এর কার্যকারিতা নির্ভর করবে রফতানি আয় ও রেমিট্যান্স প্রবাহের ওপর।

তাদের পর্যবেক্ষণ, রিজার্ভ বাড়াতে শুধু নিলামের মাধ্যমে ডলার কেনাই যথেষ্ট নয়— বরং রফতানি অর্ডার বৃদ্ধি, প্রবাসী আয় বৃদ্ধির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি এবং আমদানি ব্যয় নিয়ন্ত্রণের সমন্বিত পদক্ষেপ প্রয়োজন।

 

বাংলাদেশ ব্যাংক
ফেব্রুয়ারিতে একটা সুন্দর নির্বাচন করতে পারবো, প্রস্তুতি চলছে: ধর্ম উপদেষ্টা
ফেব্রুয়ারিতে ভোটের বিষয়ে আপত্তি নেই জামায়াতের, তবে চায় পিআর পদ্ধতি
লেবাননের হারে এশিয়ান কাপের মূল পর্বে বাংলাদেশ
কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বের করে দিয়ে সরকারি কার্যালয়কে ‘শহীদ মীর মুগ্ধ হল’ ঘোষণা
ইলিশের কেজি ৫০০ টাকা, ক্রেতাদের ভিড়
‘জিরো রিটার্ন’ দাখিল বেআইনি, শাস্তি সর্বোচ্চ ৫ বছরের কারাদণ্ড
এনসিপির আরও ৪ নেতার পদত্যাগ
পূর্ব ইউক্রেনের বিনিময়ে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পুতিনের
গত বছরের ১৪ আগস্টের পর থেকে এক ডলারও বিক্রি হয়নি: গভর্নর
