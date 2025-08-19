X
মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫
৪ ভাদ্র ১৪৩২
প্রিমিয়ার ব্যাংকে নতুন পরিচালনা পর্ষদ গঠন

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৯ আগস্ট ২০২৫, ২০:৫৫আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ২১:০৪
প্রিমিয়ার ব্যাংক

বেসরকারি খাতের প্রিমিয়ার ব্যাংকে নতুন পরিচালনা পর্ষদ গঠন করে দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) বাংলাদেশের ব্যাংকের পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

নবগঠিত পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা হলেন—

ডা. আরিফুর রহমান– উদ্যোক্তা শেয়ারহোল্ডার ও দি প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসি-এর পরিচালক। মো. ফোরকান হোসে – সাবেক নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক, স্বতন্ত্র পরিচালক। সৈয়দ ফরিদুল ইসলাম – সাবেক অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি, স্বতন্ত্র পরিচালক।

মো. সাজ্জাদ হোসেন– সাবেক উপব্যবস্থাপনা পরিচালক, ব্যাংক এশিয়া পিএলসি, স্বতন্ত্র পরিচালক। শেখ মোর্শেদ জাহান – অধ্যাপক, আইবিএ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, স্বতন্ত্র পরিচালক। এম নুরুল আলম, এফসিএস– চার্টার্ড সেক্রেটারি, প্রাইম ইন্সুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের স্বতন্ত্র পরিচালকের পদ থেকে পদত্যাগের শর্তে স্বতন্ত্র পরিচালক।

বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে, প্রিমিয়ার ব্যাংকের বোর্ড পুনর্গঠন করপোরেট গভর্ন্যান্স ও কার্যকর নীতি বাস্তবায়নে ঘাটতি, ঋণ শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ব্যর্থতা এবং সার্বিকভাবে সুশাসনের অভাবে প্রিমিয়ার ব্যাংকের বোর্ড পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ব্যাংক কোম্পানি অ্যাক্ট ১৯৯১  এর ধারা ৪৭ এর বিধানের আলোকে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক।
এই আইনের অধীনে বাংলাদেশ ব্যাংক কোনও বোর্ডের কার্যকলাপ ব্যাংক কোম্পানি  বা তার আমানতকারীদের স্বার্থের পরিপন্থি বা ক্ষতিকর, জনস্বার্থে বোর্ড ভেঙে দেওয়া বা পুনর্গঠন করার ক্ষমতা রাখে। এর মাধ্যমে ব্যাংকিং খাতে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও ঋণ ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হবে।

 

বাংলাদেশ ব্যাংক
কমেছে শুল্ক, হিলিতে আটকে থাকা আমদানি করা চাল খালাস শুরু
৫ সেপ্টেম্বর প্রেক্ষাগৃহে উঠছে ইংরেজি ভাষার ‘ডট’
‘আমি বিএনপির সম্পাদক, ডিআইজির বইনতে, ৬ লাখ একবারে দিছে, এক লাখ করে মাসে দেয়’
ইন্টিগ্রিটি ইউনিট তৈরি করে দুর্নীতিবাজদের হুমকি দিলেন মার্শাল
১১ নারী শিক্ষকসহ ১২ জনকে চাকরিচ্যুত করলো অ্যাডহক কমিটি
মাহিন সরকারকে বহিষ্কার করলো এনসিপি
বিএফআইইউ প্রধান শাহীনুল ইসলামের ভিডিও ভাইরাল, তদন্তে বাংলাদেশ ব্যাংক
চমক রেখে আর্জেন্টিনার দল ঘোষণা
বিএফআইইউ প্রধানের বিরুদ্ধে স্মারকলিপি দিলেন কর্মকর্তারা 
