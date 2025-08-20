জুলাই মাসে রাজস্ব আদায়ে প্রবৃদ্ধি ২৪ শতাংশ

২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কিছুটা কম হয়েছে। সাময়িক হিসাবে জুলাই মাসে মোট ২৭ হাজার ২৪৭ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় প্রবৃদ্ধি আনুমানিক ২৪ শতাংশ। তবে মাসিক লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩০ হাজার ১১১ কোটি টাকা। বুধবার (২০ আগস্ট) প্রকাশিত প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে।
এনবিআরের গবেষণা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ প্রকাশিত প্রতিবেদনে দেখা যায়, চলতি অর্থবছরের জুলাই মাসে রাজস্ব আদায় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা কম হয়েছে।
খাতভিত্তিক চিত্র
জুলাই মাসে সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি এসেছে স্থানীয় পর্যায়ের সম্পূরক শুল্ক থেকে, যা আগের বছরের তুলনায় প্রায় দেড়গুণ বেড়েছে। অপরদিকে ভ্রমণ কর ও টার্নওভার কর আদায় একেবারেই হয়নি। কাস্টমস শাখা থেকে আহরণ হয়েছে ৯ হাজার ৬০১ কোটি টাকা। ভ্যাট শাখা থেকে পাওয়া গেছে ১১ হাজার ৩৫২ কোটি টাকা। আয়কর শাখা থেকে আদায় হয়েছে ৬ হাজার ২৯৪ কোটি টাকা।
প্রবৃদ্ধি ও ঘাটতি
গত অর্থবছরের জুলাই মাসে রাজস্ব আহরণ হয়েছিল ২১ হাজার ৯১৬ কোটি টাকা। সেই তুলনায় চলতি অর্থবছরের প্রথম মাসে প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ২৪.৩২ শতাংশ। তবে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় আহরণ ঘাটতি প্রায় ২ হাজার ৮৬৪ কোটি টাকা। এনবিআর কর্মকর্তাদের মতে, আমদানি শুল্ক ও ভ্যাট আহরণে কিছুটা ধীরগতি থাকলেও স্থানীয় পর্যায়ে ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক প্রবৃদ্ধি রাজস্ব আদায়কে সামগ্রিকভাবে এগিয়ে নিয়েছে। অর্থনীতির সামগ্রিক চাপ, শুল্কনীতি পরিবর্তন ও ভোগ কমে যাওয়ার প্রভাব জুলাই মাসের রাজস্ব আদায়ে প্রতিফলিত হয়েছে।