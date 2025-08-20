৭-৮ বছরে ক্যাশলেস অর্থনীতির বড় কেন্দ্র হবে বাংলাদেশ: গভর্নর

বাংলাদেশ দ্রুত ক্যাশলেস অর্থনীতির পথে এগোচ্ছে উল্লেখ করে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর বলেছেন, আগামী ৭ থেকে ৮ বছরের মধ্যে দেশটি এশিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্যাশলেস ইকোনমি সেন্টারে পরিণত হবে।
বুধবার (২০ আগস্ট) রাজধানীতে উন্নয়ন কৌশল বিষয়ক এক সেমিনারে অংশ নিয়ে তিনি এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
গভর্নর বলেন, “নগদ লেনদেন দুর্নীতি ও কর ফাঁকিকে উৎসাহিত করে। তাই এ ধরনের প্রবণতা বন্ধ করা এখন সময়ের দাবি।”
তিনি আরও বলেন, ‘‘আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা বর্তমানে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। তবে এটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে সামষ্টিক অর্থনীতি আরও শক্তিশালী হবে।’’ পাশাপাশি আর্থিক খাতে নতুন ধরনের লেনদেন চালুর প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেন তিনি, যাতে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তির আওতায় আনা যায়।
ড. আহসান মনসুর মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসে (এমএফএস) চালু হওয়া ‘ন্যানো লোন’ প্রসার সম্পর্কে জানান, প্রতিদিন গড়ে প্রায় চার হাজার মানুষ এই সেবা গ্রহণ করছে। এখনও পর্যন্ত এ ধরনের ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭ হাজার কোটি টাকা।