X
বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫
৫ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

৭-৮ বছরে ক্যাশলেস অর্থনীতির বড় কেন্দ্র হবে বাংলাদেশ: গভর্নর

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২০ আগস্ট ২০২৫, ১৭:২৮আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ১৭:২৮
ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর (ফাইল ফটো)

বাংলাদেশ দ্রুত ক্যাশলেস অর্থনীতির পথে এগোচ্ছে উল্লেখ করে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর বলেছেন, আগামী ৭ থেকে ৮ বছরের মধ্যে দেশটি এশিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্যাশলেস ইকোনমি সেন্টারে পরিণত হবে।

বুধবার (২০ আগস্ট)  রাজধানীতে উন্নয়ন কৌশল বিষয়ক এক সেমিনারে অংশ নিয়ে তিনি এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

গভর্নর বলেন, “নগদ লেনদেন দুর্নীতি ও কর ফাঁকিকে উৎসাহিত করে। তাই এ ধরনের প্রবণতা বন্ধ করা এখন সময়ের দাবি।”

তিনি আরও বলেন, ‘‘আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা বর্তমানে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। তবে এটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে সামষ্টিক অর্থনীতি আরও শক্তিশালী হবে।’’ পাশাপাশি আর্থিক খাতে নতুন ধরনের লেনদেন চালুর প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেন তিনি, যাতে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তির আওতায় আনা যায়।

ড. আহসান মনসুর মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসে (এমএফএস) চালু হওয়া ‘ন্যানো লোন’ প্রসার সম্পর্কে জানান, প্রতিদিন গড়ে প্রায় চার হাজার মানুষ এই সেবা গ্রহণ করছে। এখনও পর্যন্ত এ ধরনের ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭ হাজার কোটি টাকা।

 

/জিএম/এপিএইচ/
বিষয়:
বাংলাদেশ ব্যাংকগভর্নরবাংলাদেশের অর্থনীতি
সম্পর্কিত
৫ ব্যাংক একীভূত করতে কত টাকা লাগবে
প্রিমিয়ার ব্যাংকে নতুন পরিচালনা পর্ষদ গঠন
বিএফআইইউ প্রধানের বিরুদ্ধে স্মারকলিপি দিলেন কর্মকর্তারা 
সর্বশেষ খবর
বাঁহাতি অলরাউন্ডার সাকিবকে নিয়ে বাংলাদেশে আসছে নেদ্যারল্যান্ডস
বাঁহাতি অলরাউন্ডার সাকিবকে নিয়ে বাংলাদেশে আসছে নেদ্যারল্যান্ডস
ওষুধ কিনতে এসে আটক নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ নেতা
ওষুধ কিনতে এসে আটক নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ নেতা
ফার্মেসি ও সার বিক্রেতাকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা
ফার্মেসি ও সার বিক্রেতাকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা
অস্ট্রেলিয়াকে বিধ্বস্ত করে শীর্ষে ফিরলেন মহারাজ
অস্ট্রেলিয়াকে বিধ্বস্ত করে শীর্ষে ফিরলেন মহারাজ
সর্বাধিক পঠিত
মহানবীকে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে প্রবাসীর বসতঘর ভাঙচুর-আগুন
মহানবীকে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে প্রবাসীর বসতঘর ভাঙচুর-আগুন
উপস্থিত থাকবেন তারেক রহমান, সেই সম্মেলন বাতিলের দাবিতে হরতালের ডাক
উপস্থিত থাকবেন তারেক রহমান, সেই সম্মেলন বাতিলের দাবিতে হরতালের ডাক
১৩২ কর্মকর্তাকে পদোন্নতির সুপারিশ করেনি কমিটি
১৩২ কর্মকর্তাকে পদোন্নতির সুপারিশ করেনি কমিটি
‘আমি বিএনপির সম্পাদক, ডিআইজির বইনতে, ৬ লাখ একবারে দিছে, এক লাখ করে মাসে দেয়’
বিএনপি নেতার অডিও ফাঁস‘আমি বিএনপির সম্পাদক, ডিআইজির বইনতে, ৬ লাখ একবারে দিছে, এক লাখ করে মাসে দেয়’
৫ ব্যাংক একীভূত করতে কত টাকা লাগবে
৫ ব্যাংক একীভূত করতে কত টাকা লাগবে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media