যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্ক: আলোচনার জন্য আসছেন ব্রেন্ডেন লিঞ্চ

যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধি (ইউএসটিআর) দলের প্রধান হয়ে বাংলাদেশ সফরে আসছেন মার্কিন সহকারী বাণিজ্য প্রতিনিধি ব্রেন্ডেন লিঞ্চ। তিনি বাংলাদেশি পণ্যের ওপর মার্কিন সরকারের আরোপিত পাল্টা শুল্কের হার কমানোর বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আরেক দফা আলোচনা করবেন। এই দলের নেতৃত্ব দেবেন তিনি। বুধাবর (১০ সেপ্টেম্বর) মন্ত্রণালয়ের সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
ব্রেন্ডেন লিঞ্চ দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া-বিষয়ক মার্কিন বাণিজ্যনীতি বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত।
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বৈঠকের পাশাপাশি লিঞ্চ অন্তর্বতী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস, পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন এবং পররাষ্ট্র সচিব আসাদ আলম সিয়ামের সঙ্গে তার বৈঠক হতে পারে বলে জানা গেছে।
বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর তিন দিনের সফরে ঢাকায় পৌঁছানোর কথা রয়েছে লিঞ্চের। এর আগে তিনি গত বছর জুলাই অভ্যুত্থানের আগে ও পরে দুইবার ঢাকা সফর করেছেন। তবে শুল্ক বিষয়ক আলোচনায় এটিই তার প্রথম সফর।
বাণিজ্য মন্ত্রণালয় জানায়, সর্বশেষ বাংলাদেশি পণ্যের ওপর মার্কিন শুল্ক ৩৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২০ শতাংশ করার ঘোষণা দেয় ট্রাম্প। তবে বাংলাদেশের শুল্ক আরও কমিয়ে আনতে চায়। এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু আলোচনা হবে এ প্রতিনিধির সফরে।
লিঞ্চের সফরের আগে যুক্তরাষ্ট্রে শুল্ক বিষয়ে দুই দেশের প্রস্তাবগুলো নিয়ে চূড়ান্ত আলোচনা হবে। চুক্তি নিয়ে অমীমাংসিত বিষয়গুলো উঠে আসবে আলোচনায়।