বুধবার, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২ আশ্বিন ১৪৩২
ফের ৩১ বিলিয়ন ছাড়ালো রিজার্ভ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৪০আপডেট : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৪০
ডলারের ছবি সংগৃহীত

দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আবারও ৩১ বিলিয়ন ডলারের ঘরে ফিরেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দিন শেষে গ্রস রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ৩১ বিলিয়ন ডলারের কিছুটা বেশি।

তবে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) হিসাব পদ্ধতি ‘বিপিএম-৬’ অনুযায়ী, এদিন রিজার্ভের পরিমাণ হয়েছে ২৬ দশমিক ৮ বিলিয়ন ডলার।

এর আগে গত ৭ সেপ্টেম্বর আকুতে (এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন) দেড় বিলিয়ন ডলার সমপরিমাণ পরিশোধের পর দেশের রিজার্ভ নেমে গিয়েছিল ৩০ দশমিক ৩০ বিলিয়ন ডলারে। মাত্র ১০ দিনের ব্যবধানে আবারও ঘুরে দাঁড়িয়ে রিজার্ভ অতিক্রম করলো ৩১ বিলিয়ন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়— নিট আন্তর্জাতিক রিজার্ভ (এনআইআর) বা ব্যবহারযোগ্য রিজার্ভ বর্তমানে প্রায় ২১ বিলিয়ন ডলার। প্রতি মাসে গড়ে সাড়ে ৫ বিলিয়ন ডলার আমদানি ব্যয় ধরা হলে এ রিজার্ভ দিয়ে চার মাসের বেশি আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব। সাধারণত একটি দেশের জন্য অন্তত তিন মাসের আমদানি ব্যয়ের সমপরিমাণ রিজার্ভকে নিরাপদ ধরা হয়।

২০২১ সালের আগস্টে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সর্বোচ্চ ৪৮ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে কোভিড-পরবর্তী আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি, বড় ধরনের বাণিজ্য ঘাটতি, চলতি হিসাবের ঘাটতি এবং ডলারের বিপরীতে টাকার দরপতনের কারণে রিজার্ভে চাপ তৈরি হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে রিজার্ভ থেকে নিয়মিত ডলার বিক্রি করতে হয়।

রিজার্ভ সংকট মোকাবিলায় বাংলাদেশ ২০২২ সালের জুলাই মাসে আইএমএফ-এর কাছে ৪৭০ কোটি ডলারের ঋণ সহায়তা চায়, যা পরবর্তী সময়ে অনুমোদন পায়। এরপর ধীরে ধীরে রিজার্ভ পুনরুদ্ধারের পথে অগ্রসর হয় দেশ।

/জিএম/এপিএইচ/
বিষয়:
বাংলাদেশ ব্যাংকডলারবাংলাদেশের রিজার্ভআইএমএফ
